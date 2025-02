¿Quién es la persona más joven en ganar un premio Goya?

Andoni Erburu consiguió su Goya como mejor actor revelación por su participación en la película Secretos del corazón, de Montxo Armendáriz (una cinta que también fue premiada a mejor actriz de reparto, dirección artística y sonido). Solo tenía 10 años y es quien tiene el honor de ser la persona más joven en llevarse un Goya, algo que no marcaría su carrera, porque tras dos películas más, decidió cambiar de vocación y estudiar Ingeniería Agrícola, tal y como contó en 2009: "Que me conocieran por la calle, eso a mí no me gustaba nada. Hablar en público no me gustaba nada… Empecé a decir que no a todo y desconecté".