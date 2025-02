La última vez que el mítico músico de 82 años actuó en Nueva York fue hace tres años en el MetLife Stadium, uno de los estadios más grandes de la NFL, con un aforo de 82.500 localidades. En comparación, las 600 personas que caben en el Ballroom es una cifra ridícula. Los allí reunidos pudieron disfrutar de un repertorio repleto de clásicos de los Beatles y éxitos de Wings, con canciones como 'Lady Madonna', 'Got to Get You Into My Life', 'Let It Be' y 'Hey Jude'.