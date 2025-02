El héroe por antonomasia de Hollywood se convierte en el malo de la función en 'Capitán América: Brave New World'

"La verdad es que no me pareció un desafío actoral especialmente difícil”, ha reconocido el veterano intérprete

Ha sido el héroe por antonomasia del cine de Hollywood. Harrison Ford le ha puesto su rostro a Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble e incluso a un intrépido presidente de EEUU cazaterroristas en el Air Force One. Ahora vuelve a ser otro máximo mandatario del país de las barras y estrellas, pero radicalmente distinto a aquel -en paradójica consonancia con los tiempos que vivimos-, en 'Capitán América: Brave New World'. El héroe, a sus 82 años, cierra el círculo y se reinventa como supervillano de cómic.

Que Ford haya terminado llegando al universo de Marvel no es tan sorprendente, porque rara es la estrella de Hollywood que no ha aceptado pasarse en algún momento por la franquicia cinematográfica más rentable de los últimos años, y Ford hace tiempo que está en modo 'yo aquí he venido a cobrar mi cheque'. Pero sí puede pillar con el pie cambiado que lo haga sumándose al bando de los 'malos', precisamente él.

Meterse bajo la piel roja de Hulk

"Quería divertirme y dejar mi marca", ha justificado el intérprete en las entrevistas promocionales que está realizando para apoyar un filme destinado a conquistar la taquilla en un momento de cierta zozobra para Marvel. Ford probablemente permanezca ajeno al presunto hartazgo del público con el género superheroico porque, para empezar, es dudoso que haya visto alguna de estas películas alguna vez. "Estoy muy poco familiarizado con el Universo Marvel (vivo en otro mundo), pero he visto varias películas con intérpretes maravillosos, aparentemente pasándoselo bien. Y pensé: 'Bueno, ¿por qué yo no?", declaraba a 'Empire'.

El protagonista de 'La guerra de las galaxias' hereda el personaje del presidente Thunderbolt Ross, que previamente había interpretado el fallecido William Hurt, con la particularidad de que en esta película se convierte en el brutal y temible Red Hulk, una variante del monstruo verde que en el UCM viene dando vida Mark Ruffalo. "No estaba disponible para consultarle. Simplemente tuve que improvisar. Espero que no se sienta decepcionado", ha dicho Ford.

El actor de Indiana Jones asegura que para él era importante estar a la altura de lo que hizo Hurt con el personaje: "Estaba un poco preocupado por reemplazarle porque era un actor maravilloso. Tenía la ambición de encontrar la forma correcta de asumir este personaje después de que el público hubiera visto a otras personas haciéndolo".

"Un día más en la oficina"

¿Fue complicado convertirse en un iracundo gigante rojo que destroza todo a su paso? "Un día más en la oficina", admitía el actor en 'Empire'. “Intenté comprender la mirada de los realizadores, y serles útil al respecto. No es que por las noches me sentara en mi casa a pensar qué me gustaría hacer si yo fuera Hulk. La verdad es que no me pareció un desafío actoral especialmente difícil”, añadía. Y la cierto es que nadie esperaba que se lo tomara de otra forma, sobre todo teniendo en cuenta que el CGI se encargaría del trabajo más duro.