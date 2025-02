Ted Danson y Kelsey Grammer se distanciaron durante tres décadas por problemas en el set de rodaje de la popular sitcom

Durante 11 temporadas y 276 capítulos 'Cheers' fue ese rincón de la televisión donde todo el mundo conocía tu nombre. El bar del antiguo jugador de béisbol Sam Malone era el lugar perfecto para que clientes y camareros ahogaran penas y celebraran alegrías entre pintas de cerveza y réplicas que rezumaban inteligencia, ironía y sarcasmo. Pero aquella familia también tenía sus propios desacuerdos detrás de las cámaras. Dos de sus estrellas más populares, Ted Danson y Kelsey Grammer, estuvieron 30 años sin hablarse por problemas en el set de rodaje.

Los dos protagonistas de una de las comedias de situación más queridas y celebradas de los 80 y los 90 han abordado su desencuentro en el podcast 'Where Everybody Knows Your Name' de Woody Harrelson. Grammer, que daba vida al doctor Frasier Crane -que luego tendría su propio e igual de exitoso spin-off- reconocía que no hubo un conflicto explosivo que causara la ruptura entre ambos, sino que fue una acumulación de tensiones derivadas de circunstancias personales y profesionales.

Problemas de autoestima

El actor explicó en el 'New York Post' que el distanciamiento se produjo en un momento complicado de su vida, en el que tenía serios problemas de autoestima y abusaba del alcohol. "Se nos fue un poco de las manos. En realidad no hubo una discusión (...) Fue en un momento de mi vida en el que realmente estaba pasando por muchas dudas sobre mí mismo; me desprecié a mí mismo, honestamente. Fue cuando bebía mucho”, contaba.

Danson, que interpretaba al carismático dueño del bar, le hizo saber a Grammer lo frustrado que se sentía cuando este llegaba al set de rodaje sin ninguna preparación. “Ted se me acercó y me dijo: ‘Sabes, estoy un poco mosqueado contigo porque a veces no llegas listo para trabajar’. Y yo le respondí: ‘Está bien, lo respeto’. Y en realidad era verdad”, relató.

Lo cierto es que aunque Danson llegaría a tener una aparición episódica en 'Frasier' la relación entre ambos no volvió a ser fluida. "Tal vez, lo que le pasó a Ted fue que se alejó de lo que podría haber sido una gran amistad. Quizá solo necesitaba protegerse. La verdad es que no lo sé. Pero le dije: ‘Gracias’ y zanjamos las cosas", resumía Grammer.

Enterrando el hacha de guerra

El protagonista de 'The Good Place' aprovechó la presencia de ambos en el mencionado podcast el pasado mes de octubre para enterrar el hacha de guerra. Danson expresó su arrepentimiento por no haber cultivado una relación más cercana con su compañero de elenco: "Siento que me perdí los últimos 30 años de Kelsey Grammer y creo que es mi culpa, mi culpa. Te pido disculpas, y a mí mismo, por haberme quedado de brazos cruzados".