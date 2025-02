El poeta J osé Hierro fue uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, un escritor de gran integridad moral, según quienes le conocieron, que buscó en el verso una forma de ordenar el mundo. En RNE, donde trabajó una buena temporada, tenía la costumbre de colgar la americana en el perchero al llegar a la redacción y hacer el pino en un rincón. En esa época ya tenía poco pelo, pero conservaba su frondoso e imponente bigote. El escritor y cantautor Vicente Araguas , su amigo, no presenció nunca la escena, pero sí fue testigo de la singularidad de este poeta madrileño que murió el 21 de diciembre de 2002 con 80 años. Hoy rememora su amistad en una entretenida conversación con Uppers.

El último rato que pasaron juntos fue en la gala del Premio Esquío en El Ferrol, solo un mes antes de morir. Tenía fama de firme y exacerbado, de esos hombres que se inflan fácilmente. E hizo gala de ello durante la comida. "En medio de la conversación, le dije que Joaquín Sabina me parecía mal poeta, pero buen letrista. Con su voz enroquecida me dijo que no tenía ni puta idea", cuenta Araguas.