"Me acuerdo perfectamente de estar cantando la canción y verles a ellos entre el público. Él me miraba con cara de mala hostia, porque, claro, él no quería estar ahí", rememora el líder de los Hombres G. Mientras seguían acumulando conciertos en pequeños garitos, empezaron a notar que la gente ya pedía "la de los pica pica". Se dieron cuenta de que esa canción en concreto tenía algo especial, aunque entonces no podían sospechar hasta dónde les llevaría.