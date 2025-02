Con su millonario divorcio ya solucionado, Costner tiene la intención de equilibrar mejor sus proyectos profesionales con su vida personal, y está listo par a "conocer a alguien nuevo" . "Fue difícil al principio, pero Kevin no se arrepiente de haberse divorciado y cree que fue la mejor decisión, tanto para él como para Christine”, le comentó un allegado del actor a Us Weekly.

En los últimos tiempos se le ha relacionado con Sharon Stone y Jennifer Lopez, pero de momento no ha habido nada serio. Aunque la edad no es un factor relevante para el actor, sí tiene clara una condición para que una nueva relación funcione: no compartir profesión. El actor prefiere relacionarse con alguien ajeno a la industria del entretenimiento, ya que le atraen las mujeres con una vida sencilla y ajena al mundillo de Hollywood, según fuentes de su entorno. "No le gusta salir con actrices ni con gente de Hollywood. Le gustan las mujeres más comunes", agregan.