Al acabar la carrera de Comunicación Social y Periodismo, me especialicé con un Máster Edición y otro en Edición Digital. Había trabajado en el sector editorial y conocía todas las tareas que pueden desarrollarse en la edición de publicaciones. Las dudas e inquietudes que me iban transmitiendo muchas personas y empresas me hizo detectar que había una gran necesidad de asesoramiento que no estaba cubierta. Me di cuenta de que pasaba varias horas del día respondiendo a ese tipo de cuestiones prácticas. Así creé mi propia consultoría. El tiempo me ha dado razón.