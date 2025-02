La niña de E.T cumple 50 años. Drew Barrymore tenía solo siete cuando saltó a la fama mundial por su papel en la película de Steven Spielberg. Desde entonces ha desarrollado una carrera profesional plagada de subidas y bajadas, tantas como las que ha experimentado en su tumultuosa vida personal, pero llega al medio siglo de vida en su mejor momento, convertida en un fenómeno de la pequeña pantalla gracias a 'The Drew Barrymore Show'. La actriz y presentadora ha querido celebrarlo con una publicación en Instagram: " ¡Estoy tan emocionada de tener 50! Estoy llena de gratitud hoy".

Quizás Drew es tan querida por el público porque nunca ha escondido su complicado pasado. Su padre, sus abuelos y otros familiares eran actores, así que la interpretación corría por sus venas. Desgraciadamente desde muy pequeña también lo hicieron otras sustancias. A los 10 años fumó su primer porro, a los 12 era consumidora habitual de cocaína y a los 13 intentó suicidarse e ingresó en un centro de salud mental. Su madre también era su manager pero no supo controlarla. "Studio 54, la hierba y el alcohol les parecía bien, pero no me dejaban ni tocar el azúcar", llegó a decir la actriz sobre cómo fue educada. No es de extrañar que con 15 años pidiera su emancipación.