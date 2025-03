El mejor libro de ficción de 2024 para The New York Times y New Yorker

Para quienes no estén familiarizados con Miranda July, vale la pena señalar que se trata de una de las figuras más polifacéticas del panorama artístico contemporáneo. Nació en 1974 en Barre, Vermont (EE. UU.), y ha destacado como cineasta, actriz, guionista y escritora. Ganadora de premios independientes de cine gracias a películas como Me and You and Everyone We Know (2005), July se adentró con éxito en la literatura con colecciones de relatos breves —por ejemplo, No One Belongs Here More Than You— y su aclamada primera novela, The First Bad Man (2015). Ahora, con All Fours, ha recibido una acogida tan apabullante que la ha convertido en la escritora del momento para los críticos estadounidenses.