Slash es uno de los mejores guitarristas del rock, reconocido por la potencia de su sonido y la expresividad de su técnica. Su célebre riff de 'Sweet Child O'Mine' está considerado como el mejor de la historia por la revista 'Total Guitar', pero el miembro más icónico de Guns N'Roses siempre ha mostrado una gran admiración por músicos ajenos a su estilo musical, como Michael Jackson, B.B. King o el gran Paco de Lucía , de quien dijo que era "uno de los guitarristas más fenomenales que jamás he visto tocar ".

En otra ocasión Slash visitó uno de los tablaos flamencos más importantes de Madrid, el Candela, en pleno Lavapiés, cuando terminó el concierto que acababa de ofrecer. Tanto le maravilló el ambiente que se respiraba en el establecimiento -desgraciadamente hoy ya cerrado- que pidió que le dejaran una guitarra para sumarse a la fiesta. No extraña que ese gusto por el flamenco llegara a filtrarse de alguna manera en la música de Guns N' Roses, como ocurría en 'Double Talkin' Jive', tema correspondiente a su célebre 'Use Your Illusion'.