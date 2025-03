Respecto a los nuevos ritmos de la modernidad, Hynde no se siente partícipe pero tampoco los rechaza. "La canción protesta de los 60 y el punk eran música de la calle, hecha por gente que se conocía por ahí fuera. Ahora la gente está aislada y no se necesitan en la calle. Vas a una parada de autobús y ves a 20 personas con sus teléfonos", reflexionaba hace algún tiempo.

"En caso de que no sepas a qué me refiero (porque has crecido con las redes sociales) incluyo a continuación una lista de 'mola' frente a 'no mola' para que te hagas una idea", continuaba la intérprete de 'Brass in Pocket'. Y se mostraba más específica, definiendo 'lo que mola' como "tranquilo y reservado", "modesto pero misterioso", mientras lo que 'no mola' es ser "ruidoso y llamativo", o "fanfarrón y exagerado".