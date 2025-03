La viñeta de Javirroyo: "Carmen y José Luis"

Una de esas ideas, sobre lo difícil que es encontrar pareja en este mundo, ha saltado últimamente a primer plano: los hombres buscan como pareja a mujeres que ya no existen mientras que mujeres buscan hombres que aún no existen, que aún no han cambiado. Esta idea la hemos podido leer, por ejemplo, en boca del psicólogo y filósofo Antoni Boliches o del demógrafo Albert Esteve (El País): en redes ha corrido como la pólvora. Hoy en el 8 de marzo, la homenajeamos gráficamente, con la esperanza de tener cada vez más hombres que se hagan cargo de los cuidados y evolucionen hacia un mundo más igualitario.