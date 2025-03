El veterano actor de 88 años ha salido de su retiro para hacer un cameo junto al escritor George R.R. Martin en la serie 'Dark Winds', que ambos producen

La leyenda de Hollywood anunció su retirada de la actuación en 2018, tras protagonizar junto a Sissy Spacek 'The old man and the gun'

Rodeado de su familia y de naturaleza: así es la vida actual de Robert Redford alejado del cine

Robert Redford es un tipo de palabra. En 2018 anunció que se retiraba de la actuación después de protagonizar la película 'The old man and the gun' junto a Sissy Spaceck y lo ha cumplido a rajatabla. A excepción de una breve aparición en 'Vengadores: Endgame' (2019) la leyenda de Hollywood no ha vuelto a aparecer en pantalla. Alguno hasta se preguntaba si el carismático intérprete de 'Las aventuras de Jeremiah Johnson', de 88 años, seguía vivo. Ahora ha decidido abrir un pequeño paréntesis en su jubilación para hacer un divertido cameo junto al escritor de 'Juego de tronos', George R.R. Martin, en la serie de televisión 'Dark Winds', que ambos producen.

"Sabes, no puedo hacer esto para siempre. Lo hago desde que tengo 21 años. Cuando te acercas a los 80, dices: 'Ya basta, ya basta'", dijo en una entrevista a 'CBS News' hace ahora siete años, unas palabras de las que se arrepentiría meses más tarde, no porque quisiera seguir actuando, sino simplemente por haber verbalizado públicamente sus intenciones. "Fue un error, no tenía que haber dicho eso. Si me voy a retirar debería simplemente alejarme tranquilamente de la actuación, pero no debería hablar de ello porque creo que atrae demasiada atención de forma equivocada", dijo después en 'Variety'.

De hecho, aunque Redford no había vuelto a ponerse delante de una cámara, sí prestó su voz a un un delfín en 'Omniboat', película dirigida por su nieto en 2020. Y ha seguido ejerciendo de productor, como con la película de 2024 'All illussions must be broken'. No es de extrañar que el regreso de Redford a la actuación, aunque sea tan particular, haya despertado tanta expectación.

Dos reclusos jugando al ajedrez

Redford y Martin hacen de reclusos que juegan al ajedrez en una secuencia del primer capítulo de la tercera temporada del wéstern navajo de la AMC. En la escena Redford le suelta al escritor, de 76 años, la frase "George, todo el mundo te está esperando. Haz tu movimiento”, una pequeña broma en referencia a los 10 años que está tardando el creador de la saga literaria 'Canción de Hielo y Fuego' en publicar el esperadísimo sexto libro de la serie. A continuación, el personaje de Martin le hace jaque mate con la ayuda del personaje principal de la serie, el oficial de policía de la tribu Navajo Joe Leaphorn, interpretado por Zahn McClarnon.

La única exigencia

La idea de que Martin y Redford hicieran un cameo en la serie de la que son productores había estado "en el aire desde la primera temporada", según el director del episodio, Chris Eyre, que no pudo evitar los nervios al dirigir a alguien tan mítico como Redford. "Bob estuvo muy bien ese día, y también George. Pero recuerdo que Zahn se volvió hacia mí cuando estábamos a punto de empezar a rodar y me dijo: ‘Estás haciendo una escena con Robert Redford, eso es increíble’, y yo le respondí: ‘Zahn, ¿puedes callarte? Me estás poniendo nervioso’", ha contado el cineasta.