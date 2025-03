¿Cuánto queda del 13 rue en la España de hoy? "Queda muchísimo. Sigue tan actual ahora como hace 60 años . Todos nos podemos identificar con alguna parte de esos vecinos, y todos reconocemos a algún vecino de nuestra escalera en alguna viñeta . Pero no solo en España, también en Italia, Francia o Finlandia. Hay situaciones que hemos vivido todos", nos responde Nuria.

Ibáñez exprimió todo su genio humorístico y sintético escribiendo y dibujando la serie durante casi 400 entregas hasta enero de 1970 , cuando lo dejó, probablemente agotado por un formato que le exigía demasiado trabajo ( hasta 12 chistes por página e innumerables detalles) y que por su idiosincrasia no le permitía muchas variaciones. Eso sí, volvió en 2002 para una página especial incluida en un recopilatorio de 'Súper Humor' que demostraba su absoluta vigencia.

Para redondear el homenaje, este sábado 15 de marzo se habilitará un espacio frente al mural con actividades como pintacaras, coloreables, pegatinas y calcomanías de forma que "los niños podrán crear su propia 13 rue, hacer el guion y dejar volar su imaginación". Porque es importante que el legado de Ibáñez no se pierda, que se siga transmitiendo a las próximas generaciones. "No hacerlo es perderse una parte de nuestra propia historia y de la del cómic, que no tenemos que dejar en el cuarto trastero sino difundirla, porque seguro que van a pasárselo bien y les va a enganchar", explica Nuria Ibáñez.