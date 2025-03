Desde que Kiss tomaron la decisión de despedirse (¿para siempre?) tras un último concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en diciembre de 2023, Gene Simmons no se ha quedado quieto. El bajista y vocalista de la 'banda más caliente' del mundo ha girado con su propia banda -y ya sin su icónico maquillaje- por Europa durante el verano 2024 y ahora parece estar dispuesto a probar suerte en otro ámbito que también le fascina: la meteorología .

El rockero de 75 años exhibió sus habilidades como hombre del tiempo el pasado 13 de marzo ocupando el puesto del meteorólogo de Los Ángeles Adam Krueger en Fox 11 . Ataviado con camisa vaquera, gafas de sol y una gorra, Simmons abrió el espacio dirigiéndole una puya al titular habitual de la sección ("Tienes mucho mejor aspecto en la vida real que en la televisión") para después señalar las regiones en un mapa del sur de California y leer con mucha soltura los patrones climáticos pronosticados para los próximos días, como si lo hubiera hecho toda la vida. En cierto momento, incluso apartó a Krueger para que no bloqueara los gráficos detrás de ellos.

Después fue el propio Krueger quien empezó a hacer juegos de palabras con las letras de Kiss mientras ofrecía el parte meteorológico: "Ha llovido mucho últimamente, y la lluvia nos vuelve locos, te volveremos loco hablando de esta lluvia", o "este fin de semana creo que se ve bastante bien. Si la gente quiere rockear toda la noche…", en referencia al gran éxito de la banda 'Rock and Roll All Nite'. “Eh, yo escribí eso, me gusta”, respondía Simmons. Otro momento hilarante fue cuando el presentador titular intentó indicar el final del segmento chocando puños con el músico, lo que le llevó al rockero a preguntar: "¿Me estás echando?".