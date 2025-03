Viendo el tipo de actor que es Leonardo DiCaprio cualquiera pensaría que su intérprete favorito sería Robert De Niro, Marlon Brando o James Dean, pero la realidad es que por mucho que el oscarizado protagonista de 'El renacido' pueda admirar a esas grandes estrellas del cine su gran influencia cuando era chaval era una de la televisión de los 90 . Y lo más emotivo es que cuando conoció a su ídolo en persona no solo no le decepcionó sino que quedó profundamente impresionado .

No es la primera vez que el protagonista de 'Infiltrados' se deshace en elogios hacia Luke Perry. Ya en 2019 contó lo abrumado que se sintió al conocer en el set al tipo al que idolatraba de adolescente. "Era el ser humano más amable y dulce que te puedes encontrar. Yo crecí viéndole en 'Sensación de vivir', creyendo que era literalmente el tío más guay del mundo . Y honestamente, cuando vino al plató y me lo presentaron no podía creerme que estuviera diciéndola 'hola", relataba.

En el mencionado documental que vuelve a traer a la actualidad al también protagonista de 'Buffy, la cazavampiros', se puede ver a Perry reflexionando sobre su vida: “Cuando mi tiempo termine, no quiero mirar atrás y ver que no hice nada. Quiero haber causado un impacto en algo. Quiero tomar el control de mi vida, no que mi vida me controle a mí”.