" Hay veces que las parejas no se aportan tanto y se mantienen un poco por miedo a no estar solo , o por otra cosas. Está bien plantearse eso: mantener una pareja es un trabajo, pero ¿hasta cuánto hay que trabajar?, ¿cuánto hay que currárselo y cuánto tiene que fluir?", ese preguntaba el director de 'Carmina o revienta' y 'Carmina y amén' ante la prensa, después de varios años sin aparecer por el festival malagueño.

La soledad no deseada es una realidad de las sociedades modernas que se extiende más allá de la tercera edad. La dinámicas laborales y los cambios en la estructuras familiares están configurando un escenario donde cada vez más personas sienten que les falta compañía significativa, incluso estando rodeadas de gente. Este fenómeno se está convirtiendo en una preocupación de salud pública al que no es ajeno León: "Creo que todo el mundo se puede sentir solo, y cuanto más rodeado de gente estás, más probable es sentir esa soledad. Cuando uno se siente solo no es físico, es otra cosa".