El guitarrista de la mítica banda británica asegura que tanto él como Roger Taylor componen "constantemente" y hacen "cosas" en el estudio

"Podemos seguir tocando. Todavía podemos cantar. Así que no veo por qué no", dice el batería sobre la posibilidad de grabar nueva música

Oficialmente el último álbum de estudio de la discografía de Queen sigue siendo 'Made in Heaven', publicado en 1995 aprovechando las grabaciones que Freddie Mercury había ido dejando a sus compañeros cuando ya sabía que sus días estaban contados. Vale, en 2008 Brian May y Roger Taylor sacaron un horror llamado 'The Cosmos Rocks' con la voz del gran Paul Rodgers y pusieron el nombre de Queen en la portada, pero vamos a fingir que aquello nunca existió. Sin embargo, el legendario guitarrista ha abierto la puerta a la posibilidad de presentar nuevas canciones de la Reina 30 años después, para regocijo de muchos fans y pesar de tantos otros.

Semillas que pueden germinar (o no)

May lo ha dejado caer en una nueva entrevista con 'Mojo'. El autor de 'We Will Rock You' considera ahora que la carrera discográfica de Queen no tendría por qué haber terminado con la muerte de Freddie en 1991 y sugiere que podría haber nueva música en camino. "Creo que podría ocurrir (...) Tanto Roger como yo componemos contantemente y se nos ocurren ideas y hacemos cosas en nuestros estudios. Podría tener el principio de una canción de Queen delante de mí ahora mismo. Es sólo si la idea alcanza la madurez o no. Es si esa semilla puede crecer", explica.

Es curioso que pese a esa bulliciosa creatividad de la que habla el guitarrista nunca hayan probado alguna de esas presuntas ideas en las muchas giras que han hecho junto a Adam Lambert desde que este asumiera el rol de vocalista 'invitado' en 2011. O, por lo menos, que las hubiera volcado en un proyecto aparte. Porque, aunque muchos ya no lo recuerden, en los 90 May sí tuvo una trayectoria en solitario con discos como 'Back to the Light' (1992) y 'Another World' (1998), pero hace tiempo que le dejó de interesar ese camino.

Lo cierto es que tampoco es la primera vez que los miembros de Queen aseguran que podrían grabar nueva música sin que después pasara nada. El año pasado, el batería ya insinuó en 'Uncut' esa posibilidad: "Creo que podríamos (...) Brian y yo estuvimos hablando el otro día y ambos dijimos que si sentimos que tenemos buen material, ¿por qué no? Podemos seguir tocando. Todavía podemos cantar. Así que no veo por qué no".

A vueltas con grabar con Adam Lambert

Previamente, en noviembre de 2022, era de nuevo May quien le revelaba a 'Variety' que el tema de grabar con Lambert surgía ocasionalmente, pero que las giras en vivo consumían todo el tiempo del grupo, dejando poco espacio para considerar proyectos de estudio. Y a eso, decía, había que añadir que Lambert tiene su propia carrera (?), lo que complicaba aún más las cosas. Al parecer, hace cuatro años ya intentaron grabar en Nashville una nueva canción con Lambert, pero finalmente decidieron no lanzarla. Según Taylor, no llegaron a terminar el tema y ya ni siquiera recordaba el título. May sí la recordaba como una canción prometedora que no lograron desarrollar completamente.