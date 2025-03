La cinta cuenta cómo Víctor Manuel se topó un buen día con un reportaje en el 'Diario de Córdoba' sobre una residencia en Cabra , PROMI, donde convivían personas con discapacidad de ambos sexos. Allí había una pareja que solo quería casarse. Mariluz nació con una discapacidad cerebral debido a un traumatismo al nacer, y Antonio tenía síndrome de Down. "Ahora parece todo normalizado, pero entonces era un infierno tener un familiar o hijo discapacitado , las personas pensaban que se trataba de un castigo de Dios por haber hecho algo malo", cuenta Víctor Manuel.

Una fotografía en dicho periódico junto a un texto que decía 'cuando acababan de trabajar, se agarraban de la mano y paseaban por el jardín' iluminó la inspiración del asturiano. "Me impresionó todo: ¿ Los discapacitados son capaces de enamorarse ? Para mí era una novedad, supongo que para tanta gente a finales de los 70. No solo se enamoraban sino que trabajaban allí, financiaban en parte sus vidas…", rememora el artista en una entrevista en 'La Vanguardia'.

El documental de De la Riva repasa la vida del de Mieres en paralelo a la del médico Juan Pérez Marín , director de la fundación PROMI, cuya labor fue esencial para que la boda de Antonio y Mariluz fuese autorizada por el Obispado de Córdoba . Aquel 'Sí quiero' fue fundamental para que otras parejas siguieran sus pasos. No menos importante fue la canción de Víctor Manuel, que supuso todo un revulsivo en la España de la época, contribuyendo a qu e miles de personas cambiaran su visión sobre la realidad de las personas con discapacidad y su integración en la sociedad.

“Lo más importante es que sensibilizó a gran parte de la sociedad. Tengo amigos que recuerdan a una hermana o un hermano encerrado en casa sin salir, que si venía una visita el niño que se quedase en su habitación… Historias tremendas. Los familiares empezaron a asociarse para tratar de normalizar la vida de sus hijos y digamos que la canción estaba ahí en medio. Lo que más satisfacción me produce es que servía para lo mismo hace 46 años que sirve ahora. Siempre que alguien por la calle me da las gracias, yo sé por qué me las da. Es por 'Solo pienso en ti”, cuenta Víctor Manuel sin disimular la emoción.