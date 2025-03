Robert De Niro tiene 81 años y más trabajo que nunca. O, por lo menos, tanto trabajo como siempre. Y asumiendo nuevos retos. Hace unas semanas estrenó su primera serie de televisión como protagonista, 'Día cero', y ahora por primera vez interpreta a dos personajes en una misma película, 'The Alto Knights' , que también supone su regreso al cine de gángsters, quizás el que más alegrías le ha dado en su extensa trayectoria.

La película, dirigida por un artesano de Hollywood como Barry Levinson, se centra en la historia real de Frank Costello y Vito Genovese , dos de los jefes del crimen organizado más temidos de los años 50, y la lucha de poder que termina enfrentándoles. En un principio iban a protagonizarla De Niro y Al Pacino, pero el protagonista de 'Toro salvaje' decidió hacer los dos roles. A su edad muchos actores están retirados o simplemente haciendo colaboraciones y cameos especiales. De Niro, en cambio, hace un doble papel como protagonista. No piensa en absoluto en jubilarse.

De hecho, al ser preguntado en una entrevista en 'Fotogramas' por la posibilidad de retirarse después de 60 años de carrera, De Niro responde con sinceridad: " Bueno, ¿y qué haría? Tengo muchas cosas. Tengo hijos pequeños. Simplemente no tengo tiempo para eso . Tengo suficiente tiempo para relajarme de vez en cuando, pero no quiero... La jubilación significa muchas cosas para diferentes personas, y yo estoy bien así ".

El actor tiene una hija de casi dos años fruto de su relación con la instructora de Tai Chi, Tiffany Chen, por lo que muchas de sus rutinas diarias han cambiado. "Ahora me paso el tiempo viendo con mi bebé programas infantiles: 'The Wiggles', 'Ms. Rachel', 'Blippi'... Eso me ayuda a olvidarme de todas las cosas malas que vemos a diario en las noticias. Esperemos que eso cambie", añade en la misma entrevista.