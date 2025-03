El actor y director estadounidense George Clooney, que nos cautivó con sus papeles de atractivo ladrón de casinos en la saga Ocean´s (Eleven, Twelve y Thirteen), su peculiar estilo de vida en Up in the air o el manejo de su millonaria herencia en Los descendientes, ha soltado una declaración que ha dejado helada a toda su legión de fans (sobre todo del género femenino): no piensa rodar más películas románticas.