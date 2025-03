"He encontrado otra felicidad que no había conocido ni disfrutado, que es la del amor verdadero. Nunca imaginé que iba a poder vivir con alguien 30 años y al hablar de ella no ponerle ni el más mínimo pero ", confiesa el autor de '19 días y 500 noches'. Jimena no se despegó de su lado cuando sufrió aquel ictus , ni cuando se enfrentó a cuadros depresivos y a una trombosis. Ni tampoco cuando justo antes de la pandemia una caída en pleno concierto en el Wizink le llevó a estar internado en terapia intensiva por un hematoma intracraneal .

Con Jimena en su vida, el otrora irreductible crápula nocturno que tanto había coqueteado con los excesos se calmó. Dejó atrás su fama de mujeriego y empezó a vivir con más cautela. "Llevo 30 años con la Jime y ella tiene mucho que ver en mi cambio de vida. Hace tiempo que no quiero ir a ningún sitio donde no esté ella. Y eso que no se sabe y no se dice y está bien que no se sepa y no se diga, fue muy importante. Cumplí 50, tuve el ictus y me puse a vivir con la Jime hasta hoy", cuenta el artista.