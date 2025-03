El legendario músico está a punto de publicar su nuevo disco junto a Brandi Carlile, 'Who Believes in Angels?'

Elton John reflexiona sobre su propia mortalidad: "Cuando llegas a mi edad, piensas: '¿Cuánto tiempo me queda?"

Elton John: "Ya no tengo próstata, ni cadera derecha, ni rodillas. Pero sigo aquí"

Elton John se despidió de las grandes giras en 2023 con el multitudinario 'Farewell Yellow Brick Road', pero eso no significaba que fuese a jubilarse. De hecho, el legendario músico británico tiene ya a punto un nuevo disco en colaboración con su amiga Brandi Carlile, 'Who Believes in Angels?', que promete ser uno de los más especiales de su carrera.

En una entrevista concedida al podcast 'Smartless', Reginald Kenneth Dwight, de 78 años, confiesa que el tema principal de sus nuevas canciones es la muerte. Y concretamente una de ellas,' When This Old World Is Done With Me', es una de las más personales que ha compuesto nunca, afectándole enormemente.

"Cuando llegas a mi edad, que está cerca de los 100, piensas: '¿Cuánto tiempo me queda?", revela el artista, que admite que suele preguntarse qué será de la familia que ha formado junto a David Furnish y sus hijos Zachary y Elijah cuando él ya no esté. “Escribí una canción al final del álbum y acababa de recibir las letras de Bernie Taupin. Estaba escribiendo el verso y pensé: ‘Oh, esto es realmente bonito’. Luego llegué al coro y, por supuesto, trataba sobre mi muerte (...) Tienes hijos, tienes un esposo maravilloso, y solo piensas en la mortalidad. Así que cuando llegué al coro, simplemente me derrumbé durante 45 minutos, y todo está filmado”, cuenta en el podcast.

Profundamente humano e imperfecto

Efectivamente, las sesiones de grabación de 'Who Believes in Angels?' fueron documentadas en su totalidad, algo que jamás había permitido antes Elton John. Ese material nutre un cortometraje que retrata la gestación del disco y que pronto se lanzará en plataformas de streaming. La cantautora Brandi Carlile, amiga de la estrella desde hace 20 años, quiere que todo el mundo lo vea "porque es realmente humano, profundamente imperfecto y vergonzoso. La clase de cosas que haces cuando olvidas que hay una cámara encendida es lo realmente interesante".

El propio Elton John ha reconocido que el álbum es “uno de los más duros que he grabado, pero también una de las mejores experiencias musicales de mi vida”. En una entrevista a 'The Guardian' confiesa que durante la grabación le pudieron sus propios demonios, en especial sus "dudas" e inseguridad" sobre el resultado final, llegando a convertir la experiencia en una "pesadilla" para Brandi Carlile.

Chispas en el estudio de grabación

El cantante de 'Rocketman' no quería que el álbum fuese uno más, sino uno que marcara una diferencia: "Tengo 77 años. Si no me esfuerzo, ¿qué sentido tiene seguir? ¿Ser simplemente 'Elton John' el resto de mi vida? Eso me habría horrorizado. Podría hacer un disco de 'Elton John' fácilmente. Eso es lo que ya no quería hacer. Quería un reto".

Pero durante el proceso se dejó dominar por el estrés y el mal humor, lo que derivó en unas sesiones de grabación llenas de tensión. "Estaba muy malhumorado, cansado, no me encontraba bien y estaba extremadamente nervioso. Y ese nerviosismo hizo que saltaran bastantes chispas", cuenta el artista.

Chispas que corrobora la propia Carlie, que recuerda que algunos momentos en el estudio fueron muy desagradables: “Rompió su iPad. Reventó los auriculares. Hubo arrebatos realmente increíbles, clásicos de Elton John. Rompió mi letra y la tiró al suelo y me dijo: 'Vete a la mierda, Brandi.' Gritaba: '¡Predecible! ¡Cliché!'".