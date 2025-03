Los fans de The Beatles y de la buena música llevan días celebrando un hallazgo extraordinario que ha puesto la piel de gallina a más de uno. Se trata de una cinta inédita , grabada por la legendaria banda de rock en 1962 que ha aparecido en una tienda de discos de Vancouver y que, según su propietario, tiene una calidad de sonido excepcional, lo que hace sospechar a los expertos que el material podría ser una copia directa del máster original y no una mera copia pirata como se sospechaba inicialmente.

La audición contiene 15 canciones, entre las que destacan ‘Money (That´s What I Want)’, ‘Till There Was You’ y ‘The Sheik of Araby’ grabadas, al parecer, antes de que Ringo Starr formase parte de la banda.