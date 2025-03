Varias generaciones de artistas acompañan a la madrina del punk en el escenario del Carnegie Hall de Nueva York

Los beneficios del evento han sido destinados a ayudar en materia de educación a jóvenes en riesgo de exclusión social

Patti Smith celebrará los 50 años del legendario 'Horses' con un concierto en el Teatro Real de Madrid

Hay álbumes que no vendieron toneladas de copias, que nunca encabezaron las listas de éxitos y no tuvieron ningún número uno pero que terminan siendo infinitamente más influyentes, reverenciados y, en definitiva, históricos que muchos de los que despacharon millones en su momento. 'Horses', de Patti Smith, es uno de esos discos totémicos, de los que cambian vidas. Y cumple 50 años. Un espectacular elenco de artistas de varias generaciones lo ha querido celebrar junto a su autora en un inolvidable concierto celebrado en el Carnegie Hall de Nueva York.

'People Have the Power: A Celebration of Patti Smith' ha contado con la participación de Bruce Springsteen, Michael Stipe (R.E.M.)., Johnny Depp, Flea (Red Hot Chilli Peppers), Sharon Van Etten, Matt Berninger (The National), Alison Mosshart (The Kills), Karen O, Kim Gordon, Scarlett Johansson, Sean Penn o Angel Olsen, entre otros. Todos ellos encantados de rendir tributo a la madrina del punk cantando sus canciones o recitando poemas en un evento cuyos beneficios iban, íntegramente, a ayudar en materia de educación a jóvenes en riesgo de exclusión social.

La velada comenzó con un poema, y no uno cualquiera, sino el primero que musicalizó Patti a mediados de los 70, 'Piss Factory'. Un nervioso Matt Berninger lo interpretó leyendo hojas de papel que iba sacando de los bolsillos de su chaqueta, con el respaldo de la banda reunida para la ocasión, liderada por Tony Shanahan, habitual colaborador de Smith.

Clásicos revisitados

Durante las dos horas siguientes las canciones de la neoyorquina cobraron nueva vida en manos de los invitados. Karen O, de Yeah Yeah Yeahs, abordó una vibrante 'Gloria', el clásico de Van Morrison convertido en himno nacional del punk rock; Sharon Van Etten estremeció a la audiencia con una anhelante 'Pissing in a River', y Michael Stipe junto a la hija de Smith, Lee, a los teclados se apropió de 'My Blakean Year'.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue cuando Springsteen subió al escenario y se dirigió al público: "Si yo hubiera cantado esta canción, no habría sido un éxito. Necesitaba su voz y su increíble letra, así que Patti, te agradezco muchísimo por nuestro gran éxito juntos. Gracias, cariño". Y acto seguido se materializaron las inconfundibles notas de 'Because the Night', en una tremebunda versión con un expansivo solo de guitarra.

La gente tiene el poder

Estas veladas no siempre cuentan con la presencia del homenajeado, pero Patti estuvo en todo momento presenciando el tributo en compañía de sus hijos, hasta que fue ella misma quien subió al escenario de la mano de su inseparable compinche Lenny Kaye para acometer 'Peaceable Kingdom' y un combativo 'People Have the Power', con gran parte de los protagonistas de la noche acompañándola.