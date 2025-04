Tras unos turbulentos meses, en los que muchos fans de Amaia Montero reclamaban su regreso al grupo original, parece que Leire se ha rehecho a sí misma. No sólo por haber publicado 'Mi nombre', su primera canción post 'La Oreja de Van Gogh' - que es toda una defensa de su propia identidad - , sino porque ya no siente "tanta rabia" por lo ocurrido. Así lo ha dicho ella misma, con total serenidad, en el podcast 'Estirando el chicle', presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín:

"Todavía no he cerrado esta etapa, sería ridículo decir lo contrario. Al final, es toda una vida junto a alguien y lo primero es que no quiero olvidar. Parece que hay que olvidar para no sufrir, pero no. Ha sido duro, pero ha habido cosas maravillosas y no quiero olvidarme de nada", ha dicho, aceptando la sus verdaderos sentimientos con respecto a su etapa en 'LODVG'.