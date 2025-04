Años atrás era más sencillo adivinar qué películas terminarían asaltando las taquillas y facturando cientos de millones de dólares, pero hoy no hay certezas. No hay una receta infalible para ganarse el favor del público de antemano. Sin ir más lejos, apuestas que parecían seguras en 2024 y que lucían presupuestos más que generosos como 'Joker. Folie à Deux', 'Furiosa' o 'El especialista' terminaron defraudando sin paliativos las expectativas comerciales que había depositadas en ellas. Incluso las cintas de Marvel sufren para arrastrar a las masas.

La primera conclusión no por obvia es menos rotunda. El 72% de los encuestados considera que sigue valiendo la pena desplazarse hasta la sala de cine, pero no para cualquier tipo de película. ¿Y de qué películas hablamos? Pues el 55% se decanta por el género de aventura y acción. Las emociones conseguidas con la gran pantalla, el color o el sonido envolvente hacen de estos filmes los más disfrutables para el público en general. Un 51% votó por la comedia y un 46% por el thriller. Es decir, géneros clásicos que no pasan de moda.