"Nunca releo. Si yo releyera una novela publicada encontraría defectos". Así justificaba Mario Vargas Llosa su resistencia a revisar las novelas, ensayos, cuentos y obras de teatro que escribió durante su trayectoria y que le llevaron a ganar el Premio Nobel de Literatura. Aunque no querer volver a su obra no significa que no opinara sobre ella. A lo largo de los años el escritor peruano sí compartió en diversas ocasiones sus reflexiones y valoraciones sobre sus propios libros, que terminaban ofreciendo una mirada a sus propios procesos creativos. Repasemos algunas de sus obras fundamentales de la mano de las palabras que él mismo pronunció sobre ellas.