Es difícil creer que un artista como Enrique Bunbury, que ha tocado tantos palos, se ha embarcado en tantos proyectos y se ha probado tantos trajes distintos, aún tenga 'Cuentas pendientes'. El aragonés errante ha titulado así su flamante decimotercer álbum en solitario, un trabajo donde vuelve a explorar sonidos hispanos y latinoamericanos, dejando de lado el rock y la electrónica que habían presidido sus últimos discos. Y la ocasión nos ha hecho preguntarnos cuáles son realmente las cuentas pendientes que tiene el ex Héroe del Silencio. Qué lugares le quedan por visitar a alguien que ha tomado por norma el no quedarse mucho tiempo en ningún lugar. Hagamos nosotros nuestro particular viaje a ninguna parte. Y echémosle un poco de fantasía por el camino.