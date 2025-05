La banda de Morrissey tocó ante 300.000 personas en el Paseo de Camoens, un concierto que fue retransmitido por televisión

Recordamos el concierto de U2 en el Bernabéu en 1987: "Fueron nuestros Stones"

Compartir







En los años 80 hubo unos cuantos conciertos mitológicos en Madrid en los que todo el mundo jura haber estado, sea verdad o no. El de los Rolling Stones bajo la tormenta en el Vicente Calderón en 1982, el de U2 en un Santiago Bernabéu a reventar en 1987 y, por supuesto, el de The Smiths en el Paseo de Camoens el 18 de mayo de 1985. De todos ellos, el que es más probable que recuerde (de verdad) más gente es el último. Principalmente porque era gratuito -como colofón a las fiestas de San Isidro- y eso motivó que se congregaran hasta 300.000 personas en el parque del Oeste. Hay quien dice que medio millón. La banda de Morrissey nunca volvería a tocar ante tanta gente en ningún sitio.

PUEDE INTERESARTE El concierto de mi vida: Bowie en el Rockódromo en los ochenta o la Movida después de la Movida

En 1985 La Movida estaba en su punto más mainstream, con las instituciones subiéndose al carro de la modernidad y los ayuntamientos gastando fortunas en hacerse con los servicios de los artistas de moda y así conectar con la juventud. Ese año el recordado Enrique Tierno Galván, alcalde de la capital, echó el resto y puso 120 millones de pesetas para confeccionar un cartel para las fiestas patronales que hoy quitaría el aliento: Enrique Morente, Camarón de la Isla, Mecano, Gabinete Caligari, Joaquín Sabina, La Unión, Radio Futura, Alaska, Lluís Llach, Caetano Veloso, Spandau Ballet y, claro, los Smiths.

La Edad de Oro

Cuando Smiths llegaron a Madrid acababan de publicar su segundo álbum, 'Meat is Murder', el único suyo que alcanzó el número uno en las listas británicas, pero para ser honestos en aquella época habrían llenado como mucho un par de noches el Rock-Ola. A Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce les conocían los más enterados, los más metidos en el panorama independiente, o los que veían 'La Edad de Oro', pero estaban lejísimos de ser un grupo masivo. Ahora bien, en el contexto de unas fiestas populares, aquello se convirtió en todo un acontecimiento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este hombre encantador

El concierto empezó con 'William, It was really nothing' y el joven Morrissey se metió inmediatamente al público en el bolsillo, ataviado con una camisa roja, sombrero y gafas, moviéndose de aquella forma en que solo se movía él, como con espasmos febriles, llenando con su aura de poeta romántico un escenario desnudo y sin attrezzo alguno. Cayeron muchas canciones del disco que llevaban bajo el brazo, pero también del primero, 'The Smiths' (1984), y el éxtasis llegó con los bises, cuando interpretaron la que era su canción más conocida, 'This Charming Man'.

La mística en torno a aquel recital la terminó de forjar el que fuese retransmitido en TVE de forma íntegra, y que después de la actuación Morrissey y Marr concediesen una entrevista a Paloma Chamorro que forma parte de la historia musical de este país. En realidad, para mucha gente que no llegó a estar en el paseo de Camoens es como si también lo hubiera vivido. 40 años después queda muy poco de aquella Madrid y aún menos de aquel Morrissey, pero siempre pervivirá el recuerdo del esplendor en la hierba.