El italiano Damiano David presenta su primer disco en solitario, 'Funny little Fears'. El cantante ha pasado del rock con la banda Måneskin al pop como solista. Lo ha hecho con un concierto en directo que ha sorprendido a todos sus fans, no acostumbrados a escucharle en este registro.

Es su primera creación sin el grupo con el que en 2021 se alzaba como ganador de Eurovisión. En ese sentido, ha asegurado que los miedos le estaban "negando" muchas posibilidades y felicidad. En una entrevista para Europa Press, contó qué supuso ese disco para su carrera musical: "Realmente, esos miedos me estaban negando muchas posibilidades y mucha felicidad. A través del disco he tenido la oportunidad de procesarlo y quizás no superarlo del todo, pero solo empezar a hacerlo es algo de lo que estar orgulloso. Así que cuando miro atrás y veo cuántas cosas me negaba a hacer, intento reírme de ello, hacerlo más pequeño y así, 'Funny little fears'".

Aunque la idea y el deseo de llevar a cabo un proyecto musical en solitario llevaba en su cabeza desde que era niño, la posibilidad de trabajar en Maneskin fue lo "correcto" en su momento. Cuando el grupo se tomó un descanso, fue cuando David decidió trabajar en esa parte "diferente" suya. "Tuve la oportunidad de hacer todo lo que hicimos con la banda y fue hermoso, era lo que había que hacer en ese momento. No hubo un momento específico (en el que decidiese hacer el álbum), fue una acumulación de los últimos años".

Más alejado del rock provocador

Más alejado del 'rock' provocador y sexy al que acostumbró en Eurovisión con el 'Zitti e buoni' --que le dio la victoria-- o 'I wanna be your slave' --que acumula más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify-- Damiano David se inclina por melodías pop, aunque no le preocupan las etiquetas de géneros musicales porque no hace canciones buscando ser un "artista único en la vida".

"Cuanto más avanza la cultura, más se influencia todo sobre todo, así que vas a encontrar elementos de literalmente todo en todo. No es necesario confrontar la música, por supuesto es diferente musicalmente, pero si analizas mis letras probablemente no hay tanta diferencia. La música es música y debemos ser capaces de tener la oportunidad de divertirnos con ella y probar cosas diferentes. No siempre tener el objetivo de ser un artista único en la vida", ha concluido.