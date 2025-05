Redacción Uppers 20 MAY 2025 - 10:22h.

El artista argentino abandona tras ser abucheado por su defensa de la tauromaquia: "Estáis cancelados, hasta nunca"

Honestidad (demasiado) brutal: los años de auge y caída de Calamaro

Compartir







Andrés Calamaro la ha vuelto a liar. Da igual cuando leas esto. El músico argentino se enfadó con el público en su concierto en la localidad colombiana de Cali, hasta el punto de abandonar el escenario y dejar plantados a los asistentes durante unos minutos. Al artista le enfureció que la audiencia no respondiera favorablemente a su alegato en favor de la tauromaquia.

Todo sucedió durante uno de sus temas más emblemáticos, 'Flaca', cuando sin venir muy a cuento se la dedicó a todos los toreros, ganaderos, banderilleros, y aficionados que se quedan sin trabajo”, en un mensaje de reinvidicación de las corridas de toros, prohibidas en Colombia en 2024. Al oír algunos abucheos y gritos de rechazo en el público, Calamaro reaccionó con un contundente “Lo siento, están cancelados y bloqueados. Hasta nunca” y salió de escena ante el desconcierto de sus músicos y de los asistentes.

Vuelta al ruedo

El ex de Los Rodríguez volvió después de unos minutos para terminar el concierto, aunque ya en un mal ambiente que no se disipó. Después el músico defendió en sus redes que se "fue por dos minutos" y que había "ejecutado las 22 canciones del repertorio completo". Y aprovechó para remarcar su postura: “No sé si los aficionados -a las corridas de toros- son mayoría en Colombia pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta (...) Los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Hace siglos que apoyo la existencia de la tauromaquia y nunca fui increpado en la calle, ni una vez. No soy torero ni asesino ni maltrato animales pero sí que como animales a diario. La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de las nazi animalista para con los ciudadanos y no a favor de una fantasía incluso absurda para Walt Disney. Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo pero en persona no tienen dignidad para decirme nada", seguía en otra parte de su prolijo texto.

El cruzado contra la 'corrección política'

Desde luego no es la primera vez, ni será la última, que Calamaro levanta ampollas autoerigiéndose en cruzado contra la 'corrección política'. En otro concierto de 2019 le espetó al respetable que él no estaba ahí "para decir lo que la gente quiere oír, eso es demasiado fácil, para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón".

Al autor de 'Honestidad brutal' le gusta también jugar a la ambigüedad como forma de provocación. En 2023, en un recital en Mérida que ponía fin a su gira por España, el cantante se despedía diciendo que “volvemos, si puede ser, el día en que Rubiales y Jennifer puedan acercarse a menos de 200 metros de perímetro”, en referencia al delito de agresión sexual del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol contra la jugadora Jennifer Hermoso.

En ese mismo concierto también se refirió a otro gesto que había tenido lugar aquellos días, el gesto de Eva Amaral al enseñar los pechos en solidaridad con otra artista a la que la policía había bajado del escenario por cantar en topless. "Volveremos con Eva de Amaral mostrando las peras", dijo, sin dejar claro si reivindicaba o se burlaba de la actitud de la artista.

Hace un año también criticaba públicamente al artista puertorriqueño Residente por su canción 'Bajo los escombros', inspirada en el conflicto entre Israel y Palestina. El cantante argentino acusó al ex Calle 13 de antisemita y y aseguraba que "no existe el pueblo palestino". "Nadie piensa, nadie escribe. Repiten como ganado ovino la monserga antisemita de Internet. Me dan cifras, las mismas frases, intentan ofender como niños en el patio de la escuela”, escribía en su Instagram.