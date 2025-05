El clásico de Extremoduro 'La vereda de la puerta de atrás' lleva meses viralizándose entre adolescentes que conectan con las letras emocionales de Robe

Las 10 mejores canciones de Extremoduro

Habíamos quedado en que a los jóvenes ya no les interesa el rock como estilo musical. Que solo escuchan pop, reguetón, trap o cualquier subgénero urban y desprecian la música hecha con guitarras, bajo y batería. Pero quizás la realidad no sea tan concluyente, porque si eso fuese así no se producirían fenómenos tan llamativos como el que está experimentado Extremoduro. Su clásico 'La vereda de la puerta atrás', del álbum 'Yo, minoría absoluta' (2002), lleva meses arrasando en TikTok y viralizándose entre los adolescentes que conectan de una manera intensa con la lírica de Robe Iniesta.

Tal es el furor que ha generado la canción, que la chavalada ha buscado más como esa entre la amplia discografía de Robe, tanto con su antigua banda como en solitario, multiplicando el efecto bola de nieve sobre su figura. ¿Cómo se explica el éxito entre los jóvenes de alguien a quien adoraban sus padres y que tiene poco que ver con lo que suelen escuchar? No hay una única explicación, pero la razón principal, más que en la música, hay que buscarla en las letras poéticas, crudas y emocionales de Robe, que hablan de amor, dolor, rebeldía, libertad y desencanto, temas que muchos adolescentes sienten muy intensamente en esa etapa vital.

Poesía emocional en 15 segundos

Puede que un solo de guitarra no les impresione demasiado, pero sí lo hacen líneas como "Y si fuera mi vida una escalera / Me la he pasado entera buscando el siguiente escalón /Convencido que estás en el tejado / Esperando a ver si llego yo". Los adolescentes son especialmente proclives a verse reflejados en relaciones intensas y canciones como 'La vereda de la puerta de atrás' expresan muy visceralmente ese sentimiento. Los aforismos de Robe, ocurrentes y directos, son ideales para acompañar clips con consignas emocionales ajustadas a narrativas de 15 segundos como las de TikTok.

Otra razón para la popularidad de Extremoduro entre los adolescentes es sencillamente que sus padres, hermanos mayores o tíos los escuchaban. Lo han mamado en casa desde que eran pequeños. De la misma forma que los jóvenes de la Generación X en los 90 adoptaron a The Doors como uno de los suyos pese a ser una banda heredada de sus mayores, el legado de Extremoduro conecta con las sensibilidades actuales. Más allá de la música, con Robe sucede un poco como con Kurt Cobain, que transmite un estilo alternativo, marginal, auténtico, capaz de tender puentes con generaciones que no son la suya.

Honestidad brutal

En la figura del de Plasencia se percibe esa clase de honestidad brutal, sin pose ni filtros, que resuena en aquellos que quieren transmitir una identidad rebelde. Tampoco es infrecuente que en un entorno dominado por música comercial, escuchar a Extremoduro o a Robe en solitario pueda percibirse casi un acto de diferenciación sobre los demás, sobre el mainstream, sin caer en lo previsible.

Al final, en un panorama musical tan atomizado como el actual, ya no se trata tanto de lealtad a un género como de perseguir emociones. Por eso a un adolescente no le importa si lo que hace Robe es rock, lo que le mueve es que expresa algo que le interpela directamente a él, como de otra forma también lo hacen Rosalía o Bad Bunny .