Han pasado cuatro años desde la publicación de su álbum 'SANZ'

Este viernes 23 de mayo, Alejandro Sanz rompe un largo y profundo silencio con el lanzamiento de '¿Y ahora qué?', su nuevo trabajo discográfico. No es simplemente un álbum de seis canciones. Es una declaración, un renacer. Una respuesta a los últimos cuatro años de su vida de ausencia musical marcados por problemas personales.

En ese tiempo, el artista ha atravesado un periodo oscuro marcado por vaivenes, una dura lucha contra la depresión y, también, por nuevos comienzos en lo emocional. Su nueva pareja, Candela Márquez, ha sido una figura clave en este proceso de reconstrucción.

El cantante no ha temido abrirse en canal en este nuevo disco. Aunque se trate de una producción breve, cada uno de los seis temas que lo componen están cargados de significado. '¿Y ahora qué?' no es un regreso cualquiera: es una catarsis, una forma de soltar el peso acumulado y dejar atrás el silencio que lo envolvió durante tanto tiempo.

Y es que estos últimos años no han sido fáciles para Sanz. Lejos de los focos, se enfrentó a una profunda crisis personal que lo llevó a tocar fondo. Durante meses, su relación con la música se volvió distante, casi inexistente.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", se sinceró en sus redes en mayo de 2023. Por esas fechas también se hacía oficial la noticia del final de su relación con la artista cubana Rachel Valdés más de tres años después.

El proceso de mejora fue lento, doloroso y lleno de incertidumbre. Decidió alejarse de los escenarios y de la exposición mediática. Buscó ayuda profesional, se rodeó de personas que le ofrecieron apoyo sincero, y poco a poco fue encontrando pequeñas luces en medio de la oscuridad. Una de esas luces fue Candela, su actual pareja, quien ha sido parte fundamental de esta nueva etapa.

"La verdad es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente. Una mujer que me hace sentir persona, me hace sentir querido y me hace sentir especial. Ella irradia felicidad y es dicharachera y es graciosa y me comprende", expresó en una entrevista con 'Vanity Fair'.

No sería casualidad que algunas de las letras del disco giren en torno al amor como refugio, como salvación. Pero también hay espacio para la incertidumbre, la rabia contenida, y la esperanza que brota desde lo más profundo. El álbum transita por esas emociones con una crudeza poco habitual en el panorama actual, con una honestidad desarmante.

El título del álbum, '¿Y ahora qué?', refleja ese momento de incertidumbre posterior a una tormenta como una pregunta abierta que se hace a sí mismo y al mundo. ¿Qué viene después del dolor? ¿Qué pasa cuando uno decide volver a empezar, con cicatrices, pero con ganas? La respuesta se vislumbra en estas seis canciones, apostando por la vulnerabilidad como bandera. Y lo hace sin miedo.