Redacción Uppers 30 MAY 2025 - 11:34h.

La exposición 'La Movida, juventud y libertad.1977-1986' podrá visitarse desde el 4 de junio al 20 de julio en la sede de la SGAE

Contar desde dentro la Movida: "Alaska, Berlanga y Canut son un triángulo apasionante de lealtad y celos"

Compartir







La Movida nunca se acaba. Por mucho que hayan transcurrido más de cuatro décadas desde que aquel movimiento artístico con epicentro en Madrid cambiara la cultura entera del país, seguimos volviendo a ella. Quizás buscando recuperar aquellas ganas de cambiar y de ser parte de un cambio. Celebrar de nuevo aquel estallido creativo es la intención de la muestra 'La Movida, juventud y libertad.1977-1986', que estará abierta de forma gratuita desde el 4 de junio al 20 de julio en la sede madrileña de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La exposición, comisariada por Sabino Méndez -compositor y guitarrista de Loquillo y Los Trogloditas-, aglutina en el Palacio de Longoria objetos relacionados con Alaska, Pedro Almodóvar, Nacha Pop, Gabinete Caligari, Hombres G o Tino Casal, todos personajes principales de un movimiento que "tiñó de miles de colores una España todavía en blanco y negro que despertaba de la larga noche de la dictadura franquista", en palabras del presidente de la institución, Antonio Onetti.

"Diseñaron nuevos lenguajes artísticos y alborotaron un país que necesitaba entrar de lleno en la modernidad de su tiempo. Justo el reflejo de lo que esta exposición desea rememorar y celebrar", añade el comunicado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un puzzle amplio y multiforme

La mayoría de las piezas exhibidas proceden de los archivos personales de artistas y grupos homenajeados. Así, podremos encontrar un abrigo de Alaska diseñado por uno de sus estilistas de cabecera, Antonio Alvarado; algunos de los llamativos trajes que solía enfundarse Tino Casal; el primer mono negro y las gafas protectoras que vistieron los componentes de Aviador Dro; o la camisa con la que Edi Clavo posó en la portada del primer álbum de Gabinete Caligari 'Que Dios reparta suerte'.

Si la guitarra fue un instrumento esencial de los grupos de La Movida, en la muestra no falta una representación de algunas de las más emblemáticas de la época. Desde la Hofner de doce cuerdas que Álvaro Urquijo utilizó durante la grabación del primer álbum de Los Secretos a la Gibson ES 335 que Antonio Vega lucía en la portada de su debut en solitario, 'No me iré mañana'.

Se incluye también una significativa muestra de trabajos de creadores que compaginaron la música con la pintura, el diseño o la ilustración, caso de Tino Casal, Carlos Berlanga, Miluca Sanz o Víctor Coyote. Además, se podrán ver los carteles promocionales de conciertos como los pósters de actuaciones de Almodóvar & McNamara, Golpes Bajos o Los Ronaldos.

Dos de los electroduendes del mítico programa 'La bola de cristal', el muñeco del del popular Horacio Pinchadiscos de 'Sabadabadá' o un taburete Dúplex diseñado por Javier Mariscal son otras de las curiosidades de la exposición. Todas estas piezas configuran un puzzle que recrea un fenómeno tan "amplio, multiforme y participativo que abarcar todas sus facetas sería un trabajo prácticamente infinito", cuenta Méndez.

El cine de La Movida

En paralelo a la muestra, la Fundación SGAE ofrecerá del 3 al 7 de junio en sesión doble diaria en la madrileña Sala Berlanga una muestra de largometrajes representativos de aquella explosión cultural. El programa recoge largometrajes representativos del espíritu del movimiento, como 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón', de Almodóvar, o 'Tigres de papel', de Fernando Colomo.