Redacción Uppers 11 JUN 2025 - 14:07h.

Lanzan una edición limitada y remasterizada en vinilo blanco de la primera y única colaboración entre los dos iconos del rock

La noche en que se hizo magia: cómo se gestionaron 40 egos difíciles para grabar 'We are the world'

Compartir







Hace 40 años que Bob Geldof anunciaba en una rueda de prensa en el estadio de Wembley el Live Aid, un macroconcierto destinado a recaudar fondos contra la hambruna en África que reuniría a la realeza musical de los 80. Como parte del acto benéfico Mick Jagger y David Bowie grabarían el clásico de la Motown compuesto por Marvin Gaye 'Dancing In The Street' y filmarían un vídeo que hoy es pura cultura pop de la época. Era la primera, y a la postre única, colaboración entre dos de las más grandes estrellas de todos los tiempos. "Es una verdadera lástima que solo colaborásemos una vez", ha admitido ahora el vocalista de los Rolling Stones.

Con motivo del 40 aniversario del tema se va a lanzar una edición limitada en vinilo blanco de 12 pulgadas que reunirá por primera vez todas las mezclas de la canción. Jagger y Bowie la grabaron en solo dos horas, aprovechando un hueco mientras el Duque Blanco registraba su 'Absolute Beginners'. La idea era preservar la espontaneidad de un tema que ya en la versión original de Martha Reeves & the Vandellas era tremendamente pegadizo y dinámico.

Todo en un día

Esa misma frescura a la hora de hacer las cosas también se trasladó al rodaje del videoclip, también actualizado a alta resolución utilizando el negativo original de la película. "Nos reímos muchísimo haciendo ' Dancing in the Street '; tanto la canción como el vídeo se grabaron en el estudio en un solo día. ¡Fue realmente increíble cómo lo logramos!", recuerda Jagger. Lo cierto es que el vídeo, dirigido por David Mallet, no necesitó más que a los dos iconos saltando y bailando tontorronamente en la calle para resultar memorable. El cantante de los Stones admite que, visto ahora, "es divertidísimo. Disfrutamos mucho improvisando e intentando imitar los movimientos del otro, improvisando sobre la marcha".

PUEDE INTERESARTE Se vende la casa en la que Mick Jagger hizo las fiestas más salvajes de los Rolling Stones

"Lo pensamos un jueves por la noche, repasamos un montón de canciones antiguas y pensamos que 'Dancing' era una que ambos conocíamos muy bien. Fuimos al estudio entre las 7 y las 11 el sábado por la noche, luego fuimos a Docklands y grabamos el video durante el resto de la noche, así que hicimos todo en diez horas, fue genial", recordaba por su parte el añorado Bowie.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un dueto telemático frustrado

La primera vez que se pudo ver el vídeo fue el 13 de julio de 1985 en el mismo Live Aid, cuando se emitió por las pantallas justo antes de que Bowie subiera al escenario en el estadio de Wembley. La idea original era que los dos cantaran el tema de forma telemática, Bowie desde Londres y Jagger desde el estadio John F. Kennedy de Filadelfia, pero las limitaciones de la tecnología por satélite de 1985 no lo hicieron posible. Cuando el tema se lanzó en single se convirtió en un éxito instantáneo, alcanzando el número uno en Reino Unido durante cuatro semanas y el número 7 en EEUU. Todas las ganancias se destinaron a la organización benéfica del Live Aid.