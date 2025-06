Redacción Uppers Europa Press 20 JUN 2025 - 10:38h.

La artista abre una nueva etapa con 'Vengo con los ojos nuevos' tras siete años de silencio musical

Ana Belén se pasa a la bachata en su nueva canción: así será el resto del disco

Siete años después de 'Vida', el que hasta ahora era el último disco de estudio de Ana Belén, la artista madrileña abre una nueva etapa musical con 'Vengo con los ojos nuevos', no solo porque se estrena en un sello independiente (Altafonte), sino porque la industria ha cambiado mucho en todo este tiempo. Tampoco es que se sienta como una debutante, porque hay cosas que no cambian, como su defensa a ultranza del feminismo y la sororidad.

Canciones como 'Sin tacones ni carmín', 'Que no hablen en mi nombre' o 'Poco más de nada', sobre una relación tóxica y de maltrato en la que la mujer acaba diciendo "que te den", reafirman a la Ana Belén más reivindicativa. "Si hay realmente una revolución que ha hecho mucho, está haciendo y va a tener que hacer, es la revolución feminista. Sin lugar a dudas. Ahora, con todo lo que se ha avanzado, no nos durmamos. Porque en cuanto te dejas un poco, ahí asoma la patita la gente peor y el machismo", advierte en una entrevista a Europa Press.

"Me sigo reconociendo"

A sus 74 años, la cantante y actriz asegura que aún mantiene una mirada curiosa hacia lo que pasa en el mundo. "A pesar de mi edad, vengo con los ojos nuevos porque me sigue interesando lo mismo, porque siento curiosidad, porque siento hartazgo, porque siento odio e indignación por las mismas cosas que sentía cuando era jovencita. Y, en definitiva, porque me sigo reconociendo", reflexiona.

Y ese ánimo por descubrir, por probar y por no estancarse se traduce también en el estilo del nuevo álbum, producido por su hijo David San José y con composiciones de autores como Pedro Guerra, Luis Ramiro o su pareja, Víctor Manuel. En 'Vengo con ojos nuevos', la artista mezcla estilos como bachata, rumba o balada, porque, a su juicio, no es bueno quedarse "encajonada" en un cliché.

Un compromiso social intacto

Tampoco decae su compromiso social del que siempre ha hecho gala, al contrario. Ya tiene una edad en la que no va a callarse lo que tenga que decir. "Han sido muchos años, vengo de donde vengo. Incluso cuando vivía Franco. A mí me ha costado mucho y siempre he tratado de decir lo que pensaba. Con la edad que tengo, en fin, como comprenderás no voy a dejar de decirlo", ha añadido.

Y eso vale tanto para los audios de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en los que hablan de intercambiarse mujeres ("Qué horror... lenguaje tan zafio") como para el drama en Gaza ("Toda esa gente sin ninguna salida, que están muriendo, los están asesinando a mansalva (...) Y yo pienso, ¿y qué más tiene que pasar en el mundo? ¿Qué más para tomar decisiones?".