La banda australiana actúa en el Estadio Riyadh Air Metropolitano este sábado 12 de julio y el miércoles 16

Ir al concierto de AC/DC con tu hijo: "Lo recordará toda su vida"

AC/DC vuelve a pisar suelo español este fin de semana para descargar su tormenta eléctrica sobre el madrileño Estadio Riyadh Air Metropolitano, este sábado 12 de julio y el miércoles 16. La legendaria banda liderada por Angus Young y Brian Johnson sigue de gira con su 'Power Up Tour', un espectáculo no por conocido menos apisonador, cargado de himnos del rock, energía incombustible y nostalgia generacional.

A pesar de que los años no pasan en balde, aún no hay nada comparable a vivir en directo un show de los australianos, un evento que demuestra que el rock sigue siendo un lenguaje universal que comparten mayores y jóvenes: volumen, sudor y actitud.

Sí, tendremos el habitual despliegue de cañones y campanas, pero al final lo único que necesitan AC/DC son los relámpagos de pura electricidad disparados por la guitarra de Angus Young. Ver al eterno colegial convocar los poderes inmortales del rock'n'roll con su Gibson SG en el ritual apoteósico de 'Let There Be Rock' sigue siendo una experiencia sobrenatural que hay que vivir al menos una vez en la vida.

Un show sin sorpresas (desagradables)

Nadie espera, ni desea, demasiadas sorpresas en un concierto de AC/DC. La banda, que además de a Angus y Johnson incluye en su formación actual a Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug a la batería y Chris Chaney al bajo, suele ser fiel a su repertorio en cada gira, y el que han consolidado en sus conciertos recientes por Europa y Norteamérica apenas admite variaciones cada noche.

La selección de 21 canciones repasa sus más de cuatro décadas de carrera, desde los grandes clásicos de los 70 y los 80 hasta temas del siglo XXI que aspiran a serlo, como 'Stiff Upper Lip', 'Rock N Roll Train' o 'Shot in the Dark' y 'Demon Fire', de su último álbum, 'Power Up'.

Para aquellos que están a punto de rockear

El show arrancará a todo trapo con 'If You Want Blood (You've Got It)' y 'Back in Black', dos himnos que ponen las pilas al público desde el primer minuto. Y durante las dos horas de recital se irán sucediendo ese arsenal de temazos capaz de unir a varias generaciones como 'Thunderstruck', 'Higway to Hell', 'You Shook Me All Night Long' o 'Hells Bells'. El apoteósico cierre invariablemente pasa por 'T.N.T' y 'For Those About to Rock (We Salute You)'.

La actual etapa europea de la gira comenzó el 26 de junio en Praga, después aterrizó en Berlín el 30, el 4 de julio en Polonia y el 8 de julio de nuevo en Alemania, en Düsseldorf. Después de los dos shows de Madrid, estarán el 20 en Imola, el 24 en Tallín, el 28 en Suecia, el 5 de agosto en Noruega, el 8 en París, el 17 en Karlsruhe y, finalmente, acabarán en Escocia el 21 de agosto.