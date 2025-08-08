Redacción Uppers 08 AGO 2025 - 10:35h.

El actor, que estrena 'Weapons', admite que tiene sentimientos encontrados sobre la segunda parte del clásico ochentero

Así están los actores que retomarán sus papeles 40 años después

Pocas películas quedaron más grabadas en la memoria de los niños de los 80 que 'Los Goonies', aquella aventura juvenil en el que un grupo de chicos se embarcaba en la búsqueda del legendario tesoro del pirata Willy el Tuerto. Paradójicamente, es una de las pocos clásicos ochenteros que hasta hace poco había resistido los cantos de sirena del revival nostálgico en forma de secuela. Hace meses se confirmaba oficialmente que esta por fin estaba en desarrollo y que Steven Spielberg, el productor y coguionista original, también estaba en el barco. Desde entonces, poco más se sabe y algunos dudan de que el proyecto llegue a buen puerto.

Varios de los protagonistas de la película han confesado que les encantaría volver a ponerse en la piel de aquellos niños, pero la producción no termina de arrancar. El último en pronunciarse al respecto ha sido Josh Brolin, el mayor de los Goonies originales, durante la promoción de una de las películas del verano, 'Weapons', que se estrena en España este viernes.

¿Empañar un buen recuerdo?

Brolin ha manifestado en 'Entertainment Tonight' sus sentimientos encontrados respecto a la secuela. Por un lado sí le hace ilusión "porque la experiencia fue fantástica" y "el filme ha tenido una acogida excelente generación tras generación", pero por otra parte le preocupa que una continuación no esté a la altura. "No quiero que empañe mi recuerdo de ella", ha confesado.

"Es como: 'Ah, sacamos otra película', y luego los Goonies crecieron y después salieron con sus andadores y se cayeron por un precipicio porque no veían bien ¿Qué le vas a hacer? No lo sé", bromeaba el actor, aunque reconocía que tener el apoyo incondicional del propio Spielberg es una garantía de que las cosas se harán bien: "Si la aprueba saben que será buena".

Un cineasta exigente

El problema es que a Spielberg aún no le ha gustado nada de lo que le han presentado. "Creo que ha habido cinco guiones hasta ahora a lo largo de los años y aún no ha aprobado ninguno. Es exigente y con razón: tiene muy buen gusto", ha revelado Brolin.

Al parecer, ahora es el guionista Potsy Ponciroli quien tiene la responsabilidad de presentar un libreto que convenza a Spielberg y al productor ejecutivo Chris Columbus. El proyecto sigue sin director asignado tras el fallecimiento hace unos años de Richard Donner, responsable de la película original.

Estrenada en 1985, 'Los Goonies' se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Con un presupuesto de 19 millones de dólares de la época, el film recaudó 125 millones a nivel mundial, pero siguió conquistando a los espectadores a través de los videoclubes y se ganó un lugar preferencial en el corazón de varias generaciones.