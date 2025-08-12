Noah Centineo, de 29 años, es el elegido para calzarse las botas del héroe de acción definitivo de los años 80

Stallone confiesa cuál ha sido el personaje más duro de su carrera

Rambo volverá a la gran pantalla, pero su rostro no será el de Sylvester Stallone, el actor que le ha dado vida a lo largo de cinco películas. Y no es que Sly se haya cansado de meterse en la piel de uno de los iconos más reconocibles del cine de acción de los 80, sino que, por edad, no puede ser él quien retome al personaje en un una historia sobre su origen, que es lo que planea Millenium Media para 'John Rambo'.

Stallone tenía claro que el candidato perfecto para sustituirle como el estoico ex Boina Verde curtido en mil batallas era Ryan Gosling, pero los responsables de la producción han decidido tirar por otro lado. Según Deadline, el elegido para calzarse las botas del personaje en esta versión más joven e inexperta, previa a los eventos narrados en 'Acorralado', es Noah Centineo. ¿Y dónde le hemos visto antes?

Una elección correcta por edad

Este actor estadounidense de 29 años fue inicialmente conocido por su participación en varias películas y series dirigidas al público juvenil, pero su salto a la fama llegó de la mano de Netflix con títulos como 'A todos los chicos de los que me enamoré' o 'La cita perfecta', y pronto le veremos también como Ken Masters en la nueva película de 'Street Fighter'.

Hay que tener en cuenta que Rambo tenía 34 años en la primera película y Stallone rondaba la misma edad por entonces. Así que Cntineo tiene la edad que el personaje debería tener en una precuela, por lo que en ese sentido encaja a la perfección en el rol.

Lo que se sabe de 'John Rambo'

Según fuentes consultadas por Deadline, el proyecto aún está en desarrollo y no tiene estudio asignado -aunque todo apunta a que se lo quedará Lionsgate-, pero el comienzo del rodaje está previsto para 2026 en Tailandia. Detrás de las cámaras estará Jalmari Helander, director de ‘Sisu’, mientras que el guion está firmado al alimón por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, dúo que ya se encargó del libreto de 'Black Adam'.

Nada se sabe sobre el argumento, salvo que es una precuela de 'Acorralado' que contará los orígenes de John Rambo y le veremos vivir las duras experiencias que forjaron su carácter durante la Guerra de Vietnam, algo que en la franquicia solo habíamos visto en breves flashbacks, sin profundizar más en ello. Por cierto, Stallone no está involucrado de ninguna forma en el proyecto, pero es consciente de su existencia y ha sido informado sobre la elección de Centineo.

Rambo nació en la literatura como el protagonista de la novela 'First Blood', escrita por David Morrell en 1982, y fue llevada al cine con algunas licencias en la ahora mítica cinta protagonizada por Stallone que daría lugar a cuatro películas más. Está por ver si Centineo conseguirá dar a conocer el personaje a las nuevas generaciones y es capaz de replicar la trascendencia que tuvo en su momento.