Redacción Uppers 18 AGO 2025 - 16:51h.

El músico y compositor presentará los temas de su nuevo álbum, 'Drapaires Poligoneros', a la venta el 31 de octubre

El Último de la Fila y su gira de regreso (con temas nuevos): “Es como organizar una paella con amigos”

Compartir







El Último de la Fila volverá a los escenarios la próxima primavera, en lo que será sin duda uno de los regresos más esperadas de 2026, pero antes Manolo García emprenderá a finales de este año un pequeña gira por 16 teatros de distintas ciudades de España para presentar su inminente nuevo álbum, 'Drapaires Poligoneros', que verá la luz el 31 de octubre.

Décimo álbum en solitario

La idea del músico y compositor es hacer hincapié en las canciones del que será su décimo disco en solitario, pero también en sus éxitos de siempre y especialmente en su primer álbum, aquel 'Arena en los bolsillos' que desde su lanzamiento en 1998 ha superado ya el millón de copias vendidas, según informa

Manolo García regresa así a los escenarios tras la exitosa gira 'Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya', que en 2024 le hizo recorrer los grandes recintos más emblemáticos del país y en la que colgó el cartel de sin entradas en cada uno de sus conciertos.

Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes. Para esta gira, García se hará acompañar por una solvente banda formada por Ricardo Marín a las guitarras, Sara García y Alberto Serrano en la guitarra eléctrica, Jose Luis Ordóñez a la guitarra español y mandola, Íñigo Goldaracena al bajo, Charly Sardà a la batería, Juan Carlos García en la percusión, teclados y coros y Olvido Lanza al violín y coros.

La gira de teatros 2025

Los únicos conciertos programados para la gira son los siguientes:

Cáceres – 02 de noviembre

Pozoblanco – 08 de noviembre

San Sebastián - 12 de noviembre

Pamplona – 16 de noviembre

Santiago – 21 de noviembre

Logroño – 28 de noviembre

Zaragoza – 01 de diciembre

Barcelona – 04 de diciembre

Granada – 11 de diciembre

Valencia– 14 de diciembre

Madrid – 19 & 23 de diciembre

Albacete – 27 de diciembre

Valladolid – 04 de enero

La Línea de La Concepción – 10 de enero

Sevilla – 15 de enero

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo martes 23 de septiembre en la web manolo-garcia.com

Después habrá que esperar hasta el 25 de abril de 2026 para ver a Manolo García ya con Quimi Portet en el regreso de El Último de la Fila. Solo se les podrá disfrutar en doce fechas en nueve ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Fuengirola, Roquetas de Mar, Bilbao, A Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia)