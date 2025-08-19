Fotografía humana frente a la inteligencia artificial: los profesionales piden proteger el arte auténtico

Los fotógrafos españoles lanzan una campaña para proteger la fotografía auténtica frente a la inteligencia artificial

Qué hay más bonito que una fotografía que cuenta una historia, un recuerdo, la mirada del fotógrafo capaz de ver más allá del instante. Y eso hay que protegerlo de la inteligencia artificial. La IA está muy bien para algunas cosas, pero no debe hacernos perder el arte, el arte de verdad, la humanidad que hay detrás.

En unos tiempos en los que la IA domina el contenido de las redes, los profesionales españoles de la fotografía quieren reivindicar con esta campaña la fotografía de siempre, la auténtica, la humana. Fotografías todas auténticas, con su sensibilidad y la mirada del fotógrafo o la fotógrafa. Las que tienen detrás del objetivo a una persona de carne y hueso, queriendo capturar justo ese momento que la IA solo puede imitar.

Capturar la esencia de la realidad

“Podría hacer una versión que no tiene nada que ver porque no es un momento real, no es un instante en el que está este helicóptero arriesgando su vida para poder apagar los fuegos”, explica Eva Casado, fotógrafa y presidenta de la AFPE.

Los profesionales rechazan el uso de la inteligencia artificial para campañas publicitarias, como la realizada por la revista Vogue. Además, apuntan a otros países, como Dinamarca, que ya ha iniciado medidas para regular la creación de deepfakes. Defienden que las imágenes generadas por IA no transmiten.

No te puedes fotografiar a ti mismo, ni hacer una foto de tu perro, porque tu perro es único. Subrayan que la IA no captura la esencia de la realidad, como sí lo hace el ojo humano.