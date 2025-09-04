"¡Yo soy Heathcliff!": la polémica con Jacob Elordi y otros actores que protagonizaron 'Cumbres Borrascosas'

La nueva 'Cumbres borrascosas' se estrenará el próximo día de San Valentín

Brontëbus al páramo de Heathcliff: viaje al pueblo de las hermanas Brontë

“¡Yo soy Heathcliff!”, clamaba Catherine en la obra más oscura y devastadora del romanticismo inglés. Ahora ese grito resuena con una nueva intensidad gracias a una adaptación cinematográfica que ha incendiado el tráiler y las redes: Jacob Elordi será Heathcliff en la nueva 'Cumbres Borrascosas', dirigida por Emerald Fennell y producida por Margot Robbie, que también interpretará a Catherine Earnshaw. Un proyecto que no busca homenajear, sino sacudir el mito.

El primer tráiler nos presenta una versión altamente erótica, visualmente provocadora y profundamente atmosférica del clásico de Emily Brontë. La dirección de fotografía corre a cargo de Linus Sandgren, ganador del Oscar por 'La La Land', mientras que la música original es de Charli XCX, una elección que sitúa la historia entre el siglo XIX y el deseo contemporáneo.

De esta forma, la película promete una estética gótica cargada de sensualidad y tensión emocional, con una narrativa intensificada por el uso de luz natural, paletas sombrías y música electrónica.

Una fábula sobre la clase, el deseo y la pérdida

'Cumbres Borrascosas' ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo: historia de amor imposible, tragedia familiar, crítica al clasismo rural del XIX, parábola sobre la muerte. Fennell, sin embargo, ha optado por una lectura que reinterpreta a Heathcliff no solo como amante herido, sino como figura de venganza intergeneracional.

La elección de Heathcliff por parte de Fennell y Robbie ha provocado debate. Esta decisión ha sido criticada por no reflejar la descripción original del personaje como “gitano de piel oscura”, aunque se escuda en la libertad creativa propia de una reinterpretación contemporánea. Fennell se enfrenta al desafío: representar a un personaje nacido de lo traumático y lo marginado, desde una perspectiva estética radical y consciente del legado.

La propia elección de Shazad Latif, actor británico-pakistaní, para el papel de Edgar Linton, sugiere un interés por destacar las tensiones raciales y coloniales implícitas en el texto de Brontë. Elordi, además, ha sido maquillado para oscurecer su complexión, en una decisión que algunos medios anglosajones ya han descrito como “arriesgada y controvertida”, y que también ha dividido a la audiencia ya desde el mismo momento en que se han publicado las primeras imágenes del tráiler.

Los actores que han sido Heathcliff en Cumbres Borrascosas

Jacob Elordi (2026): la tormenta contemporánea

En la nueva versión dirigida por Emerald Fennell, Jacob Elordi encarna a Heathcliff en una película que se ha descrito como “sexy, gótica y excesivamente moderna” según Teen Vogue. El tono visual intensificado, la estética provocadora y la música original de Charli XCX, junto a la fotografía de Linus Sandgren, enfatizan una reinterpretación visceral del mito romántico. El estreno está previsto para 14 de febrero de 2026, estrategia que refuerza su ambición como evento cultural.

Laurence Olivier (1939): el clásico tamizado por la moral hollywoodense

La versión de 1939, dirigida por William Wyler, presenta a Laurence Olivier como el atormentado Heathcliff. La película solo adapta 17 de los 34 capítulos del libro y suaviza su oscuridad para respetar el Código Hays. Nombrada obra “cultural, histórica y estéticamente significativa”, fue preservada en el National Film Registry de EE.UU. en 2007 por la Library of Congress. Su Heathcliff es atormentado y apasionado, pero controlado por las convenciones de la época.

José Bardina (1976): el Heathcliff telenovelesco de Delia Fiallo

En la versión venezolana de 1976, adaptada por Delia Fiallo para Venevisión, José Bardina interpretó a Heathcliff en una telenovela que modernizó y dramatizó la historia en formato melodramático. La adaptación fue emitida entre 1976 y enero de 1977

Ralph Fiennes (1992): un Heathcliff demoníaco y brutal

En la adaptación de 1992 dirigida por Peter Kosminsky, Ralph Fiennes da vida a un Heathcliff sombrío, casi demoníaco. Destacan sus ojos sorprendentemente azules como la única concesión a una audiencia de matiné. Esta versión se distingue también por abarcar la segunda generación de personajes, con una narrativa más completa del texto original.

Tom Hardy (2009): intensidad contenida

La miniserie de 2009 dirigida por Coky Giedroyc presenta a Tom Hardy como un Heathcliff devastado y profundamente emocional. Según las reseñas en su momento: “La química entre el elenco es fuerte, especialmente entre Hardy y Charlotte Riley (Cathy)”.

En esta ocasión Tom Hardy realizó una excelente interpretación como el melancólico Heathcliff, siendo a la vez detestable, pero lo suficientemente humano como para ser comprendido.

¿Por qué ahora? ¿Y por qué Heathcliff?

Que esta historia resurja ahora, con estos actores y este tono, no es casual. En una era donde el amor romántico está más cuestionado que nunca, y donde los códigos de género se redefinen constantemente, 'Cumbres borrascosas' aparece como un espejo oscuro de las pasiones extremas que todavía nos configuran.

Margot Robbie lo resume así: “Catherine y Heathcliff no son Romeo y Julieta. Son dinamita”.