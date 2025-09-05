Camilo compartirá escenario con Shakira en Nueva York

telecinco.es 05 SEP 2025 - 13:47h.

Lo harán en un festival solidario por el medio ambiente

Camilo actuará en el legendario Global Citizen Festival de Nueva York, que se celebra en el mismísimo Central Park, acompañado de The Weeknd o Shakira, entre otros, y cuyo host será el legendario actor Hugh Jackman, ganador del Globo de Oro y nominado al Oscar.

Camilo confirma su gran estado de forma y el éxito de sus últimos lanzamientos como ‘Maldito ChatGPT' formando parte de un cartel de ensueño en el Global Citizen Festival de Nueva York apenas dos días después de asistir a los Premios Juventud en Panamá, donde está nominado a cuatro categorías. Junto a Shakira -ambos colombianos- serán la representación latina e hispanohablante de un evento que reunirá a 60.000 personas para celebrar la música y la diversidad cultural y que siempre dedica sus beneficios para una buena causa.

En este caso, el festival destinará parte de lo recaudado para proteger treinta millones de hectáreas de la Selva del Amazonas, proporcionará recursos en educación y deporte para 30.000 niños y niñas y ayudará a proporcionar recursos energéticos hasta a un millón de africanos en situación de vulnerabilidad

Su Tour España 2025 sigue a pleno rendimiento: en los próximos días, Camilo estará en la Maestranza de Sevilla, el recién estrenado Roig Arena de Valencia o en Madrid. Sin embargo, el destino le tenía reservada una sorpresa muy especial al artista colombiano.

