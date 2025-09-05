El Venice High School de Los Ángeles fue también escenario de otro fenómeno pop: el videoclip de '…Baby One More Time' de Britney Spears

¿Qué fue de las Pink Ladies de 'Grease' más de 40 años después de la película?

Decía Oscar Wilde que "la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida". Y esa máxima se revela muy cierta cuando pensamos en cómo las películas de Hollywood han recreado lo que se supone que es la vida en el instituto. Ese modelo escolar de pasillos abarrotados de taquillas y recorridos por deportistas, animadoras, nerds y rebeldes se ha convertido en un cliché reconocible que ha traspasado fronteras y se ha filtrado en la cultura popular, aunque en la vida real nada fuese, ni de lejos, como nos lo pintaban en 'Grease'.

Y, sin embargo, distintas generaciones han imaginado -y a veces incluso intentado recrear- la experiencia de la adolescencia a la manera de las Pink Ladies de Betty Rizzo y los T-Birds de Danny Zuko. La vida imitando al cine. Lo curioso es que en toda ficción hay algo de realidad y precisamente los pasillos, canchas y campos que servían de escenario para la historia de John Travolta y Olivia Newton-John eran los de una escuela real, que a día de hoy todavía existe y sigue presidida por la estatua de Myrna Loy que aparecía en la primera escena del filme.

Se trata del Venice High School, una escuela pública ubicada en el barrio de Mar Vista de Los Ángeles, diseñado por el estudio Austin and Ashley entre 1935 y 1937. Su ubicación, accesible para los equipos de rodaje, resultaba más económica y práctica que construir un decorado desde cero, por lo que se convirtió en la elección perfecta para dar vida al Rydell High School.

Rock'n'roll Highschool

El comedor al aire libre del Venice fue donde se rodó el icónico número de ‘Summer Nights’, uno de los más recordados de la película. Los estudiantes reales del instituto fueron reclutados como extras, aportando un aire auténtico al ambiente juvenil que se ve en pantalla. La secuencia final en el campo de deportes, cuando Sandy y Danny cantan 'You're the One that I Want' antes de la feria, también se rodó allí.

Al parecer, algunos profesores se quejaban de las interrupciones constantes que provocaba la presencia del equipo de filmación, mientras que los alumnos se quedaban fascinados al ver a las dos estrellas de Hollywood deambular entre sus aulas. La película fue un bombazo de tal magnitud que, durante años, el instituto no dejó de recibir a visitantes que querían hacerse fotos en esos pasillos y escaleras.

Una vez más, dos décadas después

Lo más sorprendente es que dos décadas después, el instituto volvería a ser el escenario de otro hito de la cultura pop: el videoclip de '…Baby One More Time', el explosivo debut de Britney Spears en 1998 que la lanzaría al estrellato y la coronaría como 'princesa del pop'.

Fue la propia Britney, que por entonces no tenía ni 18 años, quien sugirió que ella y los bailarines usaran uniformes escolares, idea que le dio al clip un aire fresco y rebelde que marcaría tendencia. El gimnasio se convirtió en la pista de baile de la coreografía principal, y los pasillos acogieron las escenas de Britney caminando entre compañeros aburridos de clase. Se rodó todo en apenas dos días con un presupuesto muy modesto y aquello terminó convirtiéndose en uno de los vídeos más icónicos de los 90.

Hoy Venice High sigue funcionando como escuela pública en la que se imparten clases de secundaria, pero también se organizan visitas guiadas para turistas que quieran conocer el lugar de rodaje de ‘Grease’ y ‘Baby One More Time’. Sus muros nos recuerdan que un instituto cualquiera puede convertirse en símbolo de toda una generación adolescente gracias a la magia del cine.