BMG lanza por primera vez en plataformas el material más esquivo del popular trío, incluyendo una colaboración con el compositor Hans Zimmer

Coloma Fernández, la mujer que inspiró la canción de Mecano: "Nacho fue mi primer amor, algunos '7 de septiembre' nos vemos"

El regreso de Mecano sigue siendo a día de hoy la utopía más deseada por varias generaciones que crecieron con su música en los 80 y los 90. Nunca hay que perder la esperanza, porque si Oasis ha vuelto cualquier cosa es posible pero, siendo realistas, no parece muy probable. Lo que sí es factible es el rescate de parte del repertorio más olvidado o poco accesible del popular trío. Por eso, en coincidencia con el 7 de septiembre al que el grupo dedicó una de sus canciones más conocidas, BMG ha decidido lanzar en digital, al alcance de todo el mundo, el material más esquivo de Mecano, sus maxis y caras B, que hasta ahora solo podían escucharse en vinilo.

El paquete de rescate incluye versiones alternativas, cortes inéditos y grabaciones en directo, entre ellas 'Let's Dance Japón', un maxisingle publicado en 1984, en una etapa en la que el grupo formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano exploraba sonoridades del momento como el sintetizador Fairlight y que contó con la colaboración de Hans Zimmer, mucho antes de convertirse en el afamado compositor de bandas sonoras ganador del Oscar.

Rescate de material muy poco accesible

Entre las recuperaciones figura el maxisingle de 'El 7 de septiembre', lanzado originalmente en 1991 como adelanto del álbum 'Aidalia', y que incluía no solo el tema homónimo, sino también su versión de baile y una pista instrumental sin voz. Muy curiosa es la reedición del recopilatorio 'Lo Último de Mecano', lanzado por CBS en 1986 con canciones entonces nuevas como 'La extraña posición' y grabaciones en directo de cortes como 'La fiesta nacional', 'Me Río de Janeiro' o 'Busco algo barato'. Mención especial merece 'Napoléon', que llega por primera vez a las plataformas.

El lanzamiento de este material forma parte de la campaña de BMG para "revitalizar el catálogo" de Mecano, como se hizo con las reediciones en vinilo de sus seis álbumes de estudio, agotados durante décadas, y ahora completando el catálogo en 'streaming' y con contenido audiovisual restaurado en el canal de Youtube del grupo.

Cuando Hans Zimmer fue teclista de Mecano

Sin duda, lo que más ha llamado la atención de esta operación rescate es el tema en el que colabora el alemán Hans Zimmer, responsable de bandas sonoras cinematográficas como 'El Rey León', 'Gladiator', 'Interstellar' o la trilogía de 'El caballero oscuro'. Pero mucho antes de convertirse en uno de los compositores más famosos de nuestra época, Zimmer llegó a ser teclista de Mecano durante la gira de presentación del álbum 'Ya viene el sol', de 1984. Además, colaboró con Nacho Cano en la producción del tema instrumental que abría aquel disco.

Su colaboración con Mecano quedó inmortalizada en un concierto celebrado en Salamanca, donde Ana Torroja lo presentó junto a Warren Cann, batería de Ultravox, como parte de los invitados especiales de aquel concierto, pidiendo al público "el aplauso más fuerte de toda la noche" para estos artistas llegados desde Londres. Tras su colaboración con el trío español, Zimmer se convirtió en uno de los compositores de bandas sonoras más respetados de la industria, dejando su impronta en películas de gran éxito y siendo galardonado con numerosos premios.