Alba Flores, sobre su padre Antonio: "Estaba un poco enfadada con él cuando se murió"

Ya está disponible el tráiler oficial de 'Flores para Antonio', documental sobre el malogrado músico que se proyectará en el Festival de San Sebastián

Alba Flores y el documental en el que (nos) redescubrirá a su padre: "No sabía cuánto necesitaba algo así"

"Estaba un poco enfadada con él cuando se murió...". Esas son las primeras palabras que pronuncia Alba Flores en el tráiler de 'Flores para Antonio', la película documental en la que Isaki Lacuesta y Elena Molina se han embarcado en un viaje emocional por la memoria de Antonio Flores, fallecido con tan solo 34 años cuando era una de los músicos más reconocidos y respetados de su generación. La actriz de 'La casa de papel' y 'Vis a vis' tenía solo 8 años cuando su padre se fue y apenas tiene recuerdos de aquellos días, por lo que el filme, en el que ella ejerce de productora creativa, le ha servido como terapia para intentar comprender su figura, "su manera de vivir y su manera de morir".

La cinta se estrenará en cines el 28 de noviembre, pero antes se proyectará en el Festival de San Sebastián fuera de concurso. Hay un momento en el tráiler en el que se puede ver a Alba, de 38 años, frente a frente con sus tías, Lolita y Rosario, y estas le instan a preguntarles "todo lo que no nos has preguntado nunca". En muchos sentidos, todos los vídeos caseros, fotos, grabaciones, dibujos, imágenes de archivo y música que recorren 'Flores con Antonio' son el intento de una hija por atrapar los reflejos de una estrella que se apagó demasiado pronto.

Antonio Flores apareció muerto en el chalet familiar de El Lerele tan solo 15 días después del fallecimiento de la matriarca del clan, Lola Flores. La autopsia reveló después que había ingerido una importante cantidad de barbitúricos de efecto sedante, mezclados con alcohol. "Viendo las entrevistas que dio, me di cuenta de que el límite para hablar de las drogas ya lo había puesto él y lo había puesto muy lejos. Hablaba sin tapujos y yo quería hacer lo mismo", ha explicado Alba en una entrevista en 'El País', dejando claro que el tema de las adicciones de toda una generación especialmente golpeada por la heroína se aborda en la película de una forma clara.

Redescubrir al padre

"No me pude despedir, no fui al funeral… hasta muy mayor no fui al cementerio, y creo que también esto forma parte de este proceso", confiesa Alba en el documental, dejando claro que esta ha sido una experiencia sanadora. "Casi no recuerdo nada de esos días. Tenía ocho años y tenían que protegerme, también de la prensa. Lo que he buscado con esta película es conocer a mi padre, que le sirva a mi familia y le haga bien. También quiero que le guste al público porque aún hay gente que me para por la calle hablándome de cómo le afectó la muerte de mi padre, de quien no había nada hecho en audiovisual”, contaba en la mencionada entrevista.

El documental se ha rodado en localizaciones de Madrid y la provincia de Cádiz (Jerez de la Frontera, entre otras localidades), y en él participan, además de Lolita, Rosario y la madre de Alba, Ana Villa, artistas como Antonio Carmona, Ariel Rot, Joaquín Sabina o Silvia Pérez Cruz.