Redacción Uppers 19 SEP 2025 - 10:21h.

El rockero barcelonés habla abiertamente de la arritmia severa que sufrió tras un concierto: "Si me caigo al suelo, estoy frito"

Loquillo es incombustible a sus 64 años. Son ya más de cinco décadas de carrera y el personaje de José María Sanz ha sobrevivido a todas las modas y vaivenes del tiempo sin necesidad de apelar descaradamente a la nostalgia como otros compañeros generacionales, sino mirando siempre al presente. En su último disco, 'Corazones legendarios', se deja acompañar por un auténtico 'all star' de la música patria para celebrar y hacer balance de su inmenso legado.

Loquillo está promocionando el álbum, y la gira con la que lo presentará en varias ciudades españolas, con varias entrevistas en las que se sincera como nunca sobre los problemas de salud que le han acuciado en los últimos tiempos. "Los últimos cinco años han sido muy jevis para mí", admite en su conversación con 'El Mundo'. Ha estado a punto de perder la voz, ha sufrido de tiroides y ha sido intervenido de urgencia del corazón por una arritmia severa, entre otros contratiempos.

Y se refiere concretamente a ese susto que le dio su corazón después de un concierto en las Cuevas de Níjar. "Vi la luz blanca. Tuve la suerte de caer en un lateral de la cama. Si me caigo al suelo, estoy frito. Me llevaron de urgencia al hospital, estaba a 146 pulsaciones, cuando lo normal es 67, tenía una arritmia severa, fibrilación auricular. Lo anterior a un ataque al corazón y a un ictus. A los cinco días estaba en el escenario", relata el de El Clot.

El rock salva almas

El rockero también habla de cuando hace dos años atravesaba por un momento personal "muy, muy malo" y fue al concierto de Bruce Springsteen en el Estadio Olímpico de Barcelona. Ya le había visto en directo en muchas otras ocasiones pero aquella vez fue como una revelación: "Empezó con 'No Surrender' y fue deslumbrante. Yo había superado lo de los nódulos que podrían haber sido cancerígenos y que podían haberme dejado sin voz (...) Y de repente sale y empieza con eso. Fue como: el rock salva almas. Sí. No cambiará el mundo, pero puede salvar tu alma. Sin duda".

El bocio multinodular al que alude el cantante barcelonés fue otro de los momentos peliagudos a los que se ha enfrentado recientemente, llegando incluso a amenazar su vida. "Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor, esto dura lo que dure", contaba en 2023 en una entrevista en la Cadena Ser.

Preguntado en la entrevista de 'El Mundo' por la última vez que ha llorado, Loquillo no duda: cuando murió su querido gato Zar: "Me quería muchísimo y ha sido el gato más brutal que he tenido en mi vida (...) Fue hace poco. Susana [Koska, su mujer] vivió una operación muy dura de pulmón y yo de corazón, y justo cuando estábamos saliendo de nuestras crisis, murió. Siempre decimos que él murió para que nosotros viviéramos".

España y sus grandes artistas

En 'Corazones legendarios' un nutrido grupo de colegas (de Leiva a Bunbury, pasando por Coque Malla, Dani Martín, Jorge Martínez, Alaska o el mismísimo Raphael) le arropan en la recreación de su repertorio clásico. El Loco se detiene en el de Linares, que también acaba de superar un grave problema de salud: "Se ha tardado mucho en reconocer a Raphael. España siempre tarda mucho en reconocer a sus grandes artistas y las generaciones que vienen suelen despreciarlas. Y eso es un error. Tú tienes que aprender del que viene antes que tú. Esto es ley. El que no lo entiende no dura en este negocio".