19 SEP 2025 - 12:29h.

El mítico grupo de los años 90, ahora convertido en un trío, ha anunciado una gira de estadios para el verano del año 2026

Darán un total de once conciertos por Irlanda y Reino Unido: "Estamos deseando llevaros de vuelta a un lugar mágico"

Junto a los 'Backstreet boys', 'Take That' fue la otra boy band de los años noventa que conquistó el corazón de las adolescentes de todo el mundo. El cuarteto original, formado por Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen y Jason Orange se convirtió en uno de los grupos más escuchados, generando un fandom que amaba sus canciones, coleccionaba sus posters y lloraba en sus conciertos. La salida de Robbie Williams en el año 1995 - para comenzar su carrera en solitario - supuso la disolución de un grupo que ha sabido mantenerse activo hasta este mismo 2025, transformado en un trío que ahora cuenta con la colaboración de Howard Donald.

17 años después, 'Take That' ha infartado a sus fans anunciando que volverán a hacer su mítica gira 'The Circus Live', considerada como uno de los tours más exitosos de la historia tras vender más de 600.000 entradas en cuestión de cinco horas en el año 2009. Siendo tres esta vez, Mark Owen, Gary Barlow y Howard Donald darán un total de 11 conciertos, en los que contarán con invitados especiales en los que, por supuesto, sonarán singles tan inolvidables como 'Back for Good', tal y como ha informado 'Mirror'.

Las entradas salen a la venta el 26 de septiembre

El grupo también ha anunciado su nueva gira de estadios a través de las redes sociales, donde han publicado un vídeo lleno de nostalgia, con imágenes de aquellos años en los que fueron un icono de la música pop. "Estamos muy emocionados por traer de vuelta The Circus Live en 2026. El próximo verano, en estadios de todo el Reino Unido e Irlanda, celebraremos a las personas, la música y la maravilla de la creatividad humana. Estamos deseando llevarte de vuelta a ese lugar mágico: te espera el mismo escenario emblemático, junto con algunas sorpresas nuevas", han dicho en su comunicado oficial.

De igual forma, 'Take That' ha dado información precisa sobre la venta de entradas, anticipadas y generales, que se desarrollará de la siguiente forma: "Las entradas saldrán a la venta general el viernes 26 de septiembre a las 9:30 a. m. Podéis acceder a la preventa reservando nuestro décimo álbum de estudio (que saldrá a la venta a finales del próximo año) en nuestra tienda oficial del Reino Unido antes de las 5:00 p. m. del martes 23 de septiembre", han aclarado.

También han detallado los horarios de preventa y venta general: 17:00 h BST del martes 23 de septiembre: cierre de la preventa para acceder a la venta anticipada; 9:30 h BST del jueves 25 de septiembre: comienzo de la preventa de entradas; 9:30 h BST del viernes 26 de septiembre: inicio de la venta general de entradas. Sus seguidores, locos de euforia, les han dado las gracias por brindarles la oportunidad de volverles a ver encima de un escenario y han prometido "luchar" por obtener una entrada tan especial.